Все регионы
Московская обл.
Санкт-Петербург
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
21:14
Тяжести бытия вахтовиков и непомерные расходы ямальцев на этнопразднике: чем запомнится 18 марта на Ямале
21:07
Весенний паводок в Кургане, новый начальник полиции и смена директора педколледжа: главное за 18 марта
21:04
Раскрыт реальный дефицит кадров в Свердловской области: список, кто нужен больше всего
Умер отец Киркорова Бедрос: развод в 90 лет из-за любовницы, смерть ребенка
21:02
Захарова удивилась планам ФРГ назначить «внучку нациста» главой ГА ООН
20:56
Фон дер Ляйен поручила перевооружить Европу к 2030 году
20:55
В России вводят обязательную маркировку звонков
«Проверено на себе»: День оленевода в Ноябрьске глазами журналиста URA.RU. Видео
20:50
Диетолог раскрыла, как шоколад и ягоды замедляют старение
20:48
Пермяки массово скупают туры в Египет и Турцию после укрепления рубля
20:45
В Челябинске кандидатов ЕР послали на пересдачу: выборы в ЗСО начались с конфуза
Путин неожиданно для себя сделал Трампа соучастником съезда РСПП
20:42
В ЯНАО под видом продукции от французского бренда продают нелеквид с маркетплейсов. Фото
20:41
Макрон хочет разместить ядерное оружие ближе к России
20:38
В Курганской области начали утяжелять мосты из-за паводка. Фото
Что известно о Ирине Гехт, которой прочат пост главы Ненецкого округа
20:36
Миллиардер Потанин назвал идеальный курс доллара
20:33
Пермяки возмущены непроходимой дорогой на шоссе Космонавтов. Фото
20:32
Появилось видео со стрельбой южанина у храма в центре Екатеринбурга
Путин назвал жесткие условия возвращения западного бизнеса: главное из речи президента на съезде РСПП
20:22
Бербок станет кандидатом в кресло главы Генассамблеи ООН
20:20
Парламент Германии нашел способ сильно увеличить расходы на оборону
1
20:20
«Проверено на себе»: журналисты URA.RU готовят в ХМАО трендовые бразильские конфеты из TikTok. Фото
Кто такой комик Останин, которому грозит большой срок за шутку про инвалида
20:17
Российские города за шесть лет избавят от перебоев с водой и отоплением
20:13
Курганская прокуратура проконтролирует доставку продуктов в подтопленные села
20:08
Путин чуть не выругался в прямом эфире, вспоминая Запад. Видео
1
Песков раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
20:06
Тюменцам предлагают тайно оценивать магазины за 50 тысяч рублей
20:05
Белый дом: Трамп и Путин общаются уже больше часа
20:02
Мэр Екатеринбурга увидел разбитые дороги и выступил с призывом к горожанам
Крым воссоединился с Россией 11 лет назад: как это было
20:01
Челябинская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших от паводка
20:00
В курганском городе назначили нового начальника полиции. Фото
19:57
В Перми стали чаще рождаться двойняшки
В России упростили правила получения земельных участков
19:50
Трамп признал, что санкционная политика США вредит самим Штатам
19:50
Труп российского студента нашли в греческом университете
19:38
В Белом доме раскрыли настрой Трампа по Украине после общения с Путиным
На Украине испугались, что Трамп подарит Путину Одессу: позиции сторон, ближайшие переговоры
19:36
Президент Путин назначил судей в ХМАО
19:30
«Не живая очередь, а митинги»: в Екатеринбурге мигранты штурмуют закрытый офисник. Фото, видео
19:30
Пермяков зовут в Москву упаковывать чай за зарплату в 350 тысяч
Как новая «НИВА» спасает жизни российских бойцов на СВО
19:29
В курганском округе река вышла из берегов: школьников перевели на дистант. Фото
1
19:27
«Спина изрезана»: ребенку из Екатеринбурга вживили чип почти за два миллиона рублей. Фото
19:26
Силуанов рекомендовал не повышать зарплаты россиянам
3
ВСУ активизировались в Белгородском приграничье: разрушения, пострадавшие, мнения военкоров
19:22
Жители Салехарда жалуются на лед на тротуарах и реагенты на дорогах. Видео
1
19:21
В Тюмени часть доноров не могут сдать кровь из-за сбоя на станции переливания
19:18
Политолог Дугин: Путин спас жизнь Трампу
Силы ПВО сбили за ночь 46 беспилотников над территорией России: карта СВО за 18 марта
19:15
В Тюмени в два раза упали цены на айфоны. Скрин
19:13
Экс-зампрокурора Магнитогорска Богухвал отменили условный срок
2
19:13
Комик извинился за грубую шутку про инвалида. Видео
1
Какие выплаты и льготы для семей предусмотрены в 2025 году. Список
19:05
В ХМАО День воссоединения Крыма с Россией отметили концертами-митингами Фото
1
19:05
Поставщика еды для СУНЦ УрФУ закрыли после вспышки инфекции
19:03
Губернатор Текслер сообщил о ситуации с паводком в Челябинской области
Израиль нанес удары по сектору Газа: причины возобновления огня спустя два месяца перемирия
19:00
В помещении, где закрылся курганский супермаркет «Метрополис», затеяли масштабный ремонт. Фото
18:59
Путин назначил новых судей в Пермском крае
18:55
«Ведомости»: челябинский экс-замгубернатора возглавит Ненецкий округ
1
Израиль нарушил соглашение и начал бить по сектору Газа: что известно о первых часах атаки
18:50
Хинштейн сообщил о разминировании территорий в курском приграничье
1
18:49
В Кургане на озере Орлово погиб рыбак. Фото
18:43
Путин назначил новых судей в Свердловской области
Женщинам в России предлагают запретить переработки
18:39
Ямальцы активно бронируют себе летний отдых на фоне крепнущего рубля
18:38
Минздрав подсчитал, что бизнес в РФ теряет сотни млрд из-за перекуров
5
18:34
Силовики ХМАО возбудили дело на парней, которые обрили сверстника
Зеленский хвастается «Длинным Нептуном»: в чем подвох новых ракет ВСУ
18:34
В петербургской школе подросток надругался над ребенком в туалете
18:32
Власти утвердили строительство новой больницы в Челябинске. Карта
18:30
Россиянам представили масштабный план борьбы с кибермошенниками
2
18:30
Путин отправил курганского судью Аверкину на новое место работы
18:30
«Три встречи с ним изменили мою жизнь»: депутат Госдумы Лантратова рассказала о старце Илии
18:29
В Перми возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки молотком
1
18:28
На тюменских трассах ужесточат контроль за соблюдением ПДД
1
18:26
Инвалид из ХМАО добилась установки парковочных знаков спустя полгода борьбы с мэрией
18:20
Главный архитектор Нового Уренгоя назвал город «Северным Дубаем»
1
18:20
Угрозы нет: комментарий курганских властей из-за затопленных дорог в Целинном округе. Видео
18:19
«Ничего личного, просто бизнес»: топ-5 сериалов, после которых будете цитировать криминальных боссов
2
18:18
Названа причина смерти Бедроса Киркорова
1
18:17
Челябинский депутат Ботов поддержал идею введения в школах военной подготовки с пятого класса
4
18:17
В Петербурге завершили важный этап строительства Большого Смоленского моста
18:15
Мэр Екатеринбурга просит необычный подарок на день рождения, сделать его сможет каждый
18:15
Курганский депутат ГД Ильтяков признался, что приглашает батюшку на открытие объектов
18:14
Ивану Колесникову — 42: пять лучших фильмов и сериалов с участием актера
18:10
Филипп Киркоров сообщил о смерти отца
18:08
Суд в Петербурге оштрафовал мужчину за распространение материалов иноагентов
18:06
Путин о заявлении Пескова о переговорах: «Не слушайте его, у него работа такая». Видео
2
18:05
Хоронить пришлось, переплывая на лодке: курганцы в затопляемом селе переживают из-за дороги на кладбище. Видео
18:05
Златоустовский депутат поощрил детей, сделавших подарки своими руками. Фото
18:00
В суде ХМАО экс-чиновник, державший сына в заложниках, выступил с последним словом
17:58
Пьяный петербуржец разгромил маникюрный салон из-за бывшей девушки. Видео
17:56
Пермский край получит миллиарды рублей на ремонт детсадов и школ
17:56
Путин сделал жесткое заявление по западным компаниям, которые хотят вернуться
17:56
«Ничего не видно»: Путин посмеялся над размерами «Большой семерки»
17:55
Челябинцев предупредили об эвакуации машин во дворах домов возле арены «Трактор»
17:55
Первая вода: URA.RU показало, как выглядят курганские села, куда пришел паводок. Эксклюзив
1
17:52
Путин объявил о возвращении иностранного бизнеса
3
17:50
Путин о свободной торговле: как прежде уже не будет
1
17:50
В Перми изготовили семиметровый памятник полководцу Александру Невскому. Фото
1
17:49
Экс-премьер Борис Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров РФ и Украины
17:48
Глава РФПИ обозначил главное условие сотрудничества с США по редкоземельным ресурсам
17:48
Глава тобольского муниципалитета саботирует начало вертолетных перевозок в Заболотье
17:46
Жители челябинского поселка бьют тревогу из-за угрозы затопления: реакция властей
17:44
Володин наградил мужчину, который сбил из ружья беспилотник
3
17:43
Путин назвал точное число санкций против России
3
17:43
В Кургане скончалась ветеран здравоохранения и травматолог Скрябина. Фото
1
17:40
Пропавший в Тюмени спортивный журналист пять дней находился в запое
3
17:38
Воссоединение с Крымом в Екатеринбурге отметили митингом. Фото
17:35
В Петербурге почти 70 школьных классов закрыли на карантин
17:32
Дорогу около популярного курорта в Челябинской области может затопить. Фото
17:32
Вахтовик из Тюмени ужаснулся быту на месторождении в ЯНАО и уехал. Фото
2
17:30
В Пермском крае хотят построить новый ипподром
17:28
Председателя Челябинского облсуда Малашковца переназначили на второй срок
17:28
В Петербурге обвинение запросило 18 лет колонии историку Скобову*
17:27
В челябинский заповедник «Аркаим» пришел паводок. Фото, видео
17:25
Губернатор Ненецкого округа уходит на новую работу
2
17:24
Глава Федерации мигрантов предложил создать «нулевые классы» для детей мигрантов
12
17:20
В Перми начала падать стоимость красной икры
1
17:18
Тюменские власти извинились перед туристами, которых автобус окатил грязью во время экскурсии
2
17:17
Петербургский суд лишил лицензии клинику «Абриелль», где скончалась пациентка
17:17
Мантуров оценил перспективы возвращения Renault в Россию
3
17:15
В Аше прибывающая вода загнала местного жителя на крышу дома
17:15
В Екатеринбург на тест-драйв привезли новый троллейбус. Фото
17:11
В Курганской области еще в одном селе ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Фото
1
17:09
Компания депутата Думы ХМАО получит 400 млн рублей за проект моста через Обь
2
17:08
В Петербурге проверят информацию о запрете бикини в фитнес-клубе
4
17:07
В Пермском крае власти получат право немедленно закрывать киоски с опасной едой
17:07
Умер бывший игрок медиафутбольного клуба «Чисто Питер» Сергей Марков
17:05
Челябинский горнолыжный курорт объявил о закрытии сезона
17:04
У сбежавшего из РФ знатока Аскерова* нашли элитное жилье в Москве
3
17:01
В Европе озвучили, чего ждут от переговоров Путина и Трампа
17:00
Экс-капитан «Автомобилиста» Малыхин найден мертвым
1
17:00
В самый важный период кресло замглавы курганской «Рублевки» будет пустовать. Инсайд
16:53
С погибшим на СВО Кириллом Лазаревым простятся в Челябинской области
16:53
Пермяков просят передать бойцам на СВО снаряжение для охотничьих ружей
16:52
Паводок топит дороги Курганской области и отрезает села: URA.RU следит за ситуацией. Онлайн-трансляция
16:51
Поставщика питания в СУНЦ УрФУ обвинили по 9 пунктам после массового отравления
16:49
Тюменец изнасиловал женщину и угрожал ее убить
16:40
Глава МЧС дал неутешительный прогноз по пожарам и весеннему паводку
1
16:40
Курганцы массово собрались на митинг в честь присоединения Крыма к России. Фото, видео
16:38
В Перми ищут женщину, которая насмерть забила пенсионерку молотком
16:36
Мэрия из ХМАО потратит миллион рублей на замену депутата-наркомана
16:35
В ХМАО разгулялся грипп
16:30
Минобрнауки РФ передаст Пермскому Политеху 460 млн рублей
16:30
В Кургане рядом с ТЦ «Пушкинский» закрылось почтовое отделение. Фото
1
16:29
Жена челябинского губернатора Текслера встретилась с Цискаридзе. Фото
1
16:29
В ЯНАО горит деревянный жилой дом. Видео
16:27
Минобороны: ВС РФ организовали особый коридор для эвакуации мирных из Константинополя
16:26
«Хулиганы»: на Ямале агрессивный водитель автобуса стал мемом. Видео
16:25
Екатеринбургскому рэперу Vacio заблокировали счета в России
16:25
Боятся проезжать даже на внедорожниках: в Курганской области сильное течение не дает проехать к домам. Видео
16:24
В районе Челябинской области из-за паводка ограничили движение транспорта. Карта
16:22
Соратник Путина анонсировал встречу с Маском и совместные полеты на Марс
2
16:20
Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком в медиа
1
16:18
«Изучите вопрос»: депутаты отправили свердловского омбудсмена переписывать годовой отчет
2
16:18
Трамп провел закрытый ужин с Маском за миллион долларов
1
16:18
В Курганской области за год зарплаты педагогов выросли на 20-25%
4
16:16
Насильника близняшек из Дома творчества отправили за решетку в Екатеринбурге
1
16:15
Гигантские льдины выбросило на дорогу в Челябинской области. Фото, видео
3
16:15
Какие витамины нужны собакам: ветеринар рассказал, как выбрать корм
2
16:13
В затопленную Ашу направили группу саперов
16:11
В Курской области на СВО погиб тюменский военный
16:09
МЧС озвучило условия для разведения костров в Екатеринбурге
1
16:05
В ХМАО грабитель отправился в тюрьму за убийство 20-летней давности
16:04
В России назвали главное условие возвращения западных брендов
16:03
В Пермском крае пройдет турнир по подкидному дураку
16:03
Новый директор тюменского депкульта справляется с эмоциями богемы душевными разговорами
1
16:00
Проект ремонта Гостиного двора в Кунгуре не прошел госэкспертизу
16:00
Bloomberg: Путин требует прекратить поставки оружия Украине ради перемирия
16:00
Челябинский основатель национализированного «Арианта» проиграл суд государству
15:58
Пермяки за бесценок распродают технику, стоившую когда-то десятки тысяч. Скрин
15:54
Одна из крупнейших металлургических компаний России отреставрирует мастерские легендарного завода
15:53
По дороге к вахтовому поселку в ЯНАО перевернулся автобус. Видео
1
15:51
Юных музыкантов из Академического района Екатеринбурга признали одними из лучших в России
15:51
В некоторых регионах РФ сократили число экзаменов ОГЭ
1
15:50
Вода по колено, ездят на тракторах: URA.RU съездило в курганскую деревню, отрезанную паводком. Видео
1
15:48
Челябинские депутаты предложили расширить меры соцподдержки для бойцов СВО. Фото
15:45
Служивший в Чечне курганец добился звания боевого ветерана и выплат от Росгвардии
1
15:44
Тюменцам предложат отказаться от газа ради безопасности
2
15:43
Появилась программа празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге
15:42
Тюменских школьников атакует свиной грипп
15:42
«Могут затоптать»: иностранцы осадили центр миграции в полиции Екатеринбурга. Фото
15:32
Губернатор ЯНАО объявил о предстоящем ежегодном послании
15:32
Минфин определился с компаниями, которые правительство намерено скоро приватизировать
15:32
Критиковавший Зеленского генерал объявил об отступлении ВСУ в ДНР
15:30
В Челябинске осудили силовика, разгласившего гостайну. Видео
1
15:30
В Тюмени найден пропавший спортивный журналист Александр Круглов
2
15:26
В ХМАО изъятые таможенниками товары передадут бойцам СВО
1
15:21
Куда тюменцам звонить, чтобы откачали лужу
15:19
Песков сделал заявление за пару часов до переговоров Путина и Трампа
15:19
В Челябинске завершается регистрация на участие в программе «Герои Южного Урала». Видео
15:18
СК задержал комика, пошутившего про «подорвавшегося на мине» колясочника
8
15:15
На стройку на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане завезли сваи. Фото, видео
6
15:14
Текслер поручил организовать летний отдых челябинских детей
15:13
В Перми определены подрядчик и сумма строительства подъездов к Чусовскому мосту
15:12
Стало известно, когда начнется ремонт в пермском УДС «Молот»
15:08
Губернатор Артюхов поставил главе отдаленного района сверхзадачу
15:08
Костин дал неутешительный прогноз по рублю
2
15:08
Свежая корюшка в Петербурге будет продаваться в 70 точках
15:05
Зять челябинского олигарха Аристова взыскивает с государства десятки миллионов рублей
15:02
Скандальный шеф Ивлев восхитился поваром из Екатеринбурга, но он оконфузился. Фото
1
15:01
Глава «Ростеха» раскрыл планы на производство российских самолетов
15:00
В Челябинской области выросли цены на частные дома
1
14:57
ЯНАО вошел в десятку регионов РФ с самыми высокими зарплатами вахтовиков
3
14:57
Банки начнут уведомлять родителей об оформлении карт детьми
1
14:53
Спикер заксобрания ЯНАО выдвинулся на праймериз ЕР
14:50
Власти ЯНАО анонсировали важные изменения в регистрации на авиарейсы
1
14:47
В Екатеринбурге отремонтируют более десятка дорог, на них выделили миллиард
1
14:47
В Тюменской области решается судьба одного из самых влиятельных политиков
14:45
«Шансов выжить не было»: педагоги в пермском поселке рассказали, как искали коллегу под снегом
1
14:45
Глава Налоговой службы на ходу придумал анекдот про налоги в России
2
14:39
Поисковики раскрыли новые подробности пропажи спортивного журналиста в Тюмени
14:35
Текслер назвал беспрецедентным челябинский проект «Большой ремонт 74»
14:35
В Челябинской области объявлен особый режим
14:30
В скандальном колледже Кургана назначили нового руководителя. Фото
4
14:27
Пермскую больницу наказали за выдачу пациенту просроченного лекарства
14:27
В Госдуме пообещали предотвратить разгон инфляции
4
14:26
Бастрыкин поручил возбудить дело на магнитогорца, напавшего на медиков
14:24
Предложение о замене сим-карты обошлось жителю Ямала в 2,2 млн рублей
14:23
Депутат Госдумы подключилась к вопросу о зарплатах врачей скорой помощи в Миассе
14:23
В центре Екатеринбурга закрылся популярный супермаркет, внутри руины. Фото
1
14:21
«Как на море»: жители челябинского поселка рассказали о затоплении. Фото, видео
1
14:21
Перевозчик оставил тысячи людей без автобусов по маршруту в Курган
4
14:14
В ХМАО появились новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны
14:13
Кын Пермского края старается стать самым красивым селом в России. Фото
14:13
Дожди усилятся в Челябинской области в ближайшие сутки
14:12
Матери с колясками в ЯНАО часами ждут автобус
14:11
Песков ответил на вопрос URA.RU о длительности разговора Путина и Трампа
4
14:10
Вип-пенсионер из Екатеринбурга отдал незнакомцу 16 млн рублей
10
14:09
В Тюмени потеплеет до восьми градусов
14:09
В Петербургском Пулково задержан иностранец с поддельным паспортом
14:08
На Свердловскую область надвигается снегопад
14:04
«Проверено на себе»: журналист URA.RU попробовала приготовить дома дубайский шоколад. Фото, видео
14:04
Кремль — URA.RU: дата послания президента не зависит от переговоров с США
2
14:03
Авиакомпании «Россия» не хватило еды для пассажиров рейсов Петербург-Москва
4
14:00
В Кремле раскрыли, ждать ли выступления Путина после его переговоров с Трампом
1
14:00
В Кремле назвали обострение конфликта в Секторе Газе спиралью напряженности
1
14:00
В Кремле раскрыли детали вторых переговоров Путина и Трампа
5
13:58
Текслер: Паводок охватил семь районов Челябинской области. Видео
13:56
Где в Тюмени купить дешевую квартиру
13:53
Bloomberg: в Киеве опасаются решения Трампа по Украине
13:52
Врио замгубернатора Ситников рассказал, когда примут решение о строительстве дублера шоссе Тюнина в Кургане
8
13:52
К чему готовиться знакам зодиака 19 марта 2025: прогноз от астролога
2
13:47
Губернатор ХМАО определился с подопечным в проекте-аналоге «Времени Героев». Видео
13:44
Можно ли украсть деньги у россиян, используя запись их голосов
1
13:44
Олени по цене элитного такси и «золотая» рыба: как прошел День оленевода в Ноябрьске
13:44
Челябинские ученые создали нержавеющие сплавы для защиты космической техники
2
13:42
В Челябинской области вахтовикам готовы платить до 240 тысяч рублей. Скрин
1
13:41
Bild: в Европе царит тревога и эйфория в ожидании переговоров Трампа и Путина
5
13:39
Замминистра встретился с бунтующими сотрудниками скорой помощи Миасса
13:32
В центре Перми выставлен на продажу известный бар
13:31
МЧС откачивает воду в челябинском поселке, где дома затопило паводком. Фото, видео
13:30
Дизайнер Ростовщиков: мода в Челябинске отличается от других регионов. Фото, видео
13:30
Курганский завод поможет своим работникам погасить половину ипотеки
12
13:30
Курганец получит более 400 тысяч рублей из-за незаконного постановления пристава
4
13:29
Shot: московские подростки разгромили коттедж на 600 тысяч рублей
2
13:28
Власти в Курганской области объяснили, будут ли перекрывать трассы из-за паводка
1
13:27
На Ямале бывший участковый терапевт ассистирует нейрохирургам на операциях
4
13:25
В ХМАО вертолет МИ-8 совершил аварийную посадку
13:24
Проекты продления жизни от крупнейшего металлургического завода России признали лучшими в стране
13:20
Глыбы снега на крышах угрожают жителям ЯНАО. Фото
13:20
Московская прокуратура преследует писателя Бориса Акунина*
13:19
Школьники из свердловской глубинки поразили звездное жюри в новом шоу. Видео
13:19
Ашинский прокурор проверил готовность района к весеннему паводку. Фото
13:18
В деле свердловского чиновника-«наркобарона» всплыл новый фигурант — диджей
2
13:15
Из зоны подтопления в Аше эвакуировали 70 человек
13:14
В Перми продают помидоры по космическим ценам. Скрин
4
13:13
Десятки людей пришли проститься с погибшим от взрыва газа мальчиком в Тобольске. Видео
13:13
В Тобольске проверят все газифицированные дома после взрыва в жилом доме
13:10
МИД Украины заявил о завершении СВО в этом году
6
13:09
«Аурус Моторс» прокомментировала слухи о разморозке завода Toyota в Шушарах
13:07
Пермячка Шатова, признанная виновной в убийстве своего сына, обжалует приговор. Видео
13:06
Екатеринбурженка попалась в Кольцово с редкими драгоценностями. Фото
4
13:03
Курганский браконьер, бросивший машину и убитых косуль, получил крупный штраф
2
13:02
Пермские власти будут самостоятельно демонтировать «неправильные» вывески
13:00
Вблизи Байкала турист упал с огромной высоты в попытке перепрыгнуть расщелину
12:55
В Петербурге задержан экс-участник группы Otto Dix за стрельбу по окнам
12:54
В ЯНАО продолжают дешеветь бензин и дизель
1
12:54
В Перми квартиры-невелички окупаются быстрее, чем в столице
12:53
Под Тюменью временно отменили перекрытые выезда на трассу
12:52
Премьер правительства ХАМАС погиб при атаках Израиля по Газе
1
12:51
Подозреваемого в домогательствах к школьнице задержали в Челябинске
12:50
Пермский завод увеличил выпуск двигателей для нефтегазодобычи
12:48
В Нижневартовске на автобусах разместят портреты героев Великой Отечественной войны
1
12:48
На остановках в Перми появится цифровая реклама
12:46
В Свердловской области не хватает борцов с нелегальными мигрантами
2
12:44
В Челябинске стали продавать больше квартир на вторичном рынке
12:44
Минфин подготовит предложения по большой приватизации
5
12:39
Заслуженный журналист Ульяновской области примет участие в челябинских праймериз
12:37
В ГД обвинили правительство в неисполнении поручений Путина
7
12:36
В Салехарде перекроют одну из главных улиц. Карта
2
12:32
Петербурженку через суд заставили демонтировать ванну, установленную на кухне
2
12:29
Как тюменцам записать ребенка в первый класс
12:29
Благотворители Пермского края получили более 27 млн рублей грантовой поддержки
12:29
Пермское муниципальное похоронное бюро уличили в незаконной деятельности
12:28
«Под звуки поющей чаши»: единороссы ЯНАО раскрывают женский потенциал с помощью астропсихологов
12:27
ХМАО вошел в тройку регионов РФ с самыми высокими зарплатами среди вахтовиков
12:25
В детском саду ЯНАО дети заболели ветрянкой и пневмонией
12:25
Что известно о пермячке Ирине Шатовой, осужденной за убийство девятилетнего сына
12:24
В Челябинске начали эвакуировать машины с тротуаров. Видео
2
12:22
Осужденный за фейки об армии петербургский священник уехал во Францию
1
12:22
В Тобольске из-за утечки газа без тепла остались восемь многоквартирных домов
2
12:19
«Сказка не стала явью»: уралочка раскрыла подробности отношений с тюменцем после шоу в Самарканде
12:18
Депутат Вихарев поехал в Донбасс восстанавливать памятники участникам ВОВ. Фото
12:18
Сырскому грозит увольнение после провала под Курском
3
12:18
HR-менеджеры Кургана признались, какие качества зумеров больше всего раздражают работодателей
12:17
В Перми топ-менеджер фирмы умер во время разговора с заказчиком
12:17
Глава Сосновского района Ваганов опроверг затопление двух поселков
1
12:13
ВСУ предприняли попытку прорваться в Белгородскую область на танках
4
12:11
В Перми вынесен приговор Ирине Шатовой, убившей своего девятилетнего сына. Видео
12:07
В Госдуме задумались над улучшением малого и среднего бизнеса в Петербурге
12:06
На Мизулину пожаловались в прокуратуру из-за постов о массовом отравлении в СУНЦ УрФУ
6
12:02
Саперы экстренно выехали в Ашу для разрушения льда. Видео
12:00
Помощник президента озвучил ожидания от переговоров Путина и Трампа
1
12:00
Укрепление рубля помогло челябинцам сэкономить на зарубежных турах до 30%
2
11:58
Новый выезд из Академического на ЕКАД обойдется в сотни миллионов рублей
4
11:56
В Аше из-за паводка введен режим ЧС
11:55
День моряка и празднование иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать 19 марта
11:51
В пермской школе «Флагман» сработала пожарная тревога. Видео
11:50
В Петербурге лжепроректор обманул профессора на пять миллионов
2
11:50
Еще в одном курганском округе началось подтопление территорий
1
11:47
Власти одобрили строительство новой дороги в Челябинске. Карта
11:47
Желающих попасть на работу в мэрию Ноябрьска ждет тестирование и собеседование
11:47
Кадровиков в ЯНАО бесят сотрудники поколения зумеров
8
11:46
Суд ХМАО вынесет приговор мужчине, зарезавшему родного брата
11:44
На праймериз в Златоусте соперниками стали кандидаты с идентичными должностями
11:43
Екатеринбуржцы снимут фильм про Бродского, но есть проблема
1
11:39
ВСУ атакуют автобусы с людьми в Белгородской области
1
11:38
В Челябинскую область в восемь раз вырос импорт вьетнамских шин
3
11:37
В Русском Поречном ВСУ разрушили почти все жилые дома
1
11:36
В Египте россияне массово стали падать в обмороки и мучиться от диареи
9
11:34
В 30 муниципалитетах Курганской области установили новое освещение
3
11:32
Екатеринбурженка продиктовала пин-код в кружку со святой водой и лишилась денег
4
11:31
Гладков сообщил о тяжелой обстановке в Белгородской области
11:30
Подросток погиб в результате падения на пути на станции метро в Москве
11:27
В Перми уже неделю не могут поймать зайца-мигранта. Видео
1
11:26
NYT: в Киеве опасаются, что порт Одессы перейдет России
13
11:24
В Березовском водитель сбил старушку и скрылся. Видео
11:22
ВСУ жестоко убивали мирных жителей Харьковской области при отступлении
1
11:20
Минфин: пермский бюджет заработает миллиард на ключевой ставке
1
11:16
Эколог Безруков: туманы в Челябинской области задержатся до конца недели
11:15
Пятеро человек пострадали от БПЛА в Курской области
11:12
В Тобольске после взрыва частного дома начались аресты
11:11
Вода реки Сим затопила дорогу между городами в Челябинской области. Схема
11:10
Застрявший на МКС российский космонавт проведет с американцами последние сутки. Видео
6
11:09
Челябинский губернатор Текслер отправил министра в затопленную Ашу
2
11:09
Названа причина взрыва газа в жилом доме в Тобольске
3
11:03
В Агаповский район придет большая вода
11:01
Власти Екатеринбурга снесут почти все киоски, инсайд URA.RU подтвердился
13
11:01
В Сургуте директор спортшколы получил должность в мэрии
11:01
Виновница смертельного ДТП в Шадринске выплатила миллион семье погибшего
11:00
Пермская арт-резиденция провела первую встречу под брендом проекта Росмолодежи
11:00
«На лодках и в гидрокостюмах»: МЧС спасают жителей Аши. Фото, видео
10:59
В челябинском поселке, где паводок топит дома, усилили работу МЧС. Видео
10:58
Часть тюменских водителей попросили воздержаться от дальних поездок
10:56
Первая связистка СВО из ЯНАО подала заявку на участие в «Героях Ямала». Фото
10:56
В Госдуме назвали болезненные темы переговоров между Трампом и Путиным
10:56
В Екатеринбурге вынесли приговор гаишникам, проморгавшим убийство аспиранта УрФУ
1
10:52
Пермский экс-министр культуры Протасевич задолжал банку больше миллиона рублей
10:43
В Тюмени водителя рейсового автобуса обвиняют в ДТП, в котором погиб пассажир
10:42
Скандальный игрок российского клуба принял ислам
3
10:38
Предприниматели могут сэкономить до 35% при покупке автомобиля в лизинг
2
10:38
Из-за паводка в селе Курганской области школьников отправили на дистант
10:37
Ветеран Чеченской войны из Пермского края Михаил Васильев погиб на СВО
10:35
У челябинского «Трактора» появились шансы выиграть чемпионат на Востоке
3
10:34
На Киалимском водохранилище около Карабаша понижают уровень воды. Фото
10:33
Архитекторы из Кургана разработают новый дизайн аллеи для Краснодона. Фото
2
10:33
Губернатор Ямала высказался о воссоединении Крыма с Россией
10:33
У рыбаков в Крыму увеличился улов после разлива мазута в Черном море
9
10:23
В курганском округе ввели режим повышенной готовности из-за паводка
10:23
ФСБ готовит операцию на предприятии в Нижнем Тагиле
10:21
Стала известна сумма исков к «Хлебнице», где пермяки заразились сальмонеллезом
1
10:20
Главный тренер сборной России Карпин купил дом в Эстонии за миллион евро
33
10:19
Из Челябинска запустят новый пригородный поезд в Башкирию
1
10:15
На госгранице в Курганской области развернули 50 тонн яблок и мандаринов
10:15
Какой силы будет магнитная буря 19 марта 2025 года: прогноз, солнечные вспышки
10:14
В ХМАО выставлены на продажу дома на воде за миллионы рублей. Фото
1
10:11
В Кургане из-за аварии на улице Дзержинского образовалась пробка. Фото
2
10:10
Школьница выпала из окна в Екатеринбурге
10:10
На Камчатке рецидивист-арестант сбежал из кабинета зубного
10:08
В Свердловской области появился виртуальный «Бессмертный полк»
1
10:07
В ЯНАО у водителя-пьяницы конфисковали деньги от продажи автомобиля
1
10:05
В Челябинской области остановили ввоз капусты из Казахстана по ложным документам
10:04
Учеба в УрФУ подорожала на десятки тысяч рублей. Инфографика
10:03
В России придумали новые меры поддержки для участников СВО и их семей
09:59
В Ашинском районе из-за дождя и таяния снега подтопило дома и дороги. Видео
09:56
Глава комитета Госдумы Лантратова объявила о новациях в его работе
1
09:54
В челябинских поселках организуют ПРВ для пострадавших от паводка. Фото
09:53
Когда в Тюмени закончится дождь со снегом. Скрин
09:48
Диетолог объяснила, что лучше для здоровья - молоко или сливки
3
09:47
В ХМАО спасли пациента с перерезанным горлом
1
09:30
В Челябинскую область пытались ввезти 20 тысяч саженцев для фирмы-фантома
09:30
Курганские власти забирают у москвичей большие участки земли
1
09:27
Минобрнауки обогатит российские вузы на 30 миллиардов рублей
1
09:20
В ЯНАО ребенка, стрелявшего в одноклассников в школе, изолируют от общества
09:16
Врач из ЯНАО лечила пациентов опасными медицинскими препаратами
09:15
Пермяков зовут работать на завод Hyundai в Южную Корею за зарплату 250 тысяч
09:11
KJD: четвероногие роботы помогут скрыть Ким Чен Ына в подземных бункерах КНДР
2
09:07
Минобороны сообщило о 46 сбитых украинских БПЛА
09:04
В Госдуме предложили выровнять демографию для выплаты корректной пенсии
36
08:56
В российских регионах пересмотрены тарифы на электроэнергию
17
08:51
Тяжело больного экс-лидера свердловской ОПГ вернули под суд
08:48
В Пермском крае резко выросли продажи презервативов
1
08:45
Бетонную стену поставили между незаконной высоткой и рекой в Кургане. Фото, видео
25
08:45
Жареные огурцы и мармеладная говядина: чем удивило новое китайское кафе в Челябинске. Фото, видео
08:44
В ХАМАС предупредили Израиль о смертном приговоре заложников
1
08:41
Свердловский боец СВО, потерявший стопу в боях за Донбасс, остался без медалей
11
08:29
ВС РФ освободили еще два пункта в Запорожской области
2
08:23
В Киеве возмутились, что Украина стала должником перед США
5
08:22
В Екатеринбурге продают студию дешевле двух миллионов: подборка жилья в Железнодорожном районе. Скрин
1
08:21
Лишенного после совершения пьяного ДТП прав депутата из ХМАО исключили из партии. Инсайд
2
08:00
Жительница Часова Яра обвинила грузинских наемников в расстреле мирных жителей. Видео
1
08:00
Тюменцев ожидает облачная, но теплая погода
07:50
В Гондурасе разбился пассажирский самолет, шестеро погибли
1
07:48
В челябинском районе из-за паводка начало топить дома
07:45
Пять судов и один розыск: хроника уголовного дела беглой экс-чиновницы из Шадринска Тугановой. Фото
10
07:40
«Проверено на себе»: журналисты URA.RU в Тюмени попробовали хайповую малину в шоколаде. Фото
1
07:23
На сайте мэрии Нижневартовска появился раздел, посвященный 80-летию Победы. Видео
06:46
Al Jazeera: 86 человек погибли при ударах Израиля по сектору Газа
06:44
ХАМАС выпустило первое заявление после атаки Израиля
06:41
Детей с получением паспорта начнут привлекать к работе в выходные на каникулах
19
06:41
Reuters: ХАМАС обвинило Израиль в одностороннем нарушении перемирия
2
06:37
Ургант открыл в Париже компанию по производству шоу
18
06:20
Al Jazeera: в Газе при ударах Израиля погибли более 34 человек
06:19
Небольшое потепление в Свердловской области будет сопровождаться снегом и дождем
06:14
Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев мира
2
06:08
Израиль вновь начал военную операцию и бомбардировки в секторе Газа. Онлайн-трансляция
3
05:58
В ЯНАО власти повысят стоимость билета на автобусы
05:51
Трамп лишил сына и дочь Байдена защиты Секретной службы
3
05:50
Угрожали опекой: у свердловчанки знакомые забрали новорожденного малыша. Фото
5
05:31
Израиль вновь начал военные операции в секторе Газа
05:30
В Кургане и Шадринске потеплеет до +11 градусов
05:28
Челябинцам предлагают купить ржавый ретро ЗИЛ за 3,8 миллиона рублей. Скрин
2
05:27
Алаудинов не стал скрывать успехов бойцов ВС РФ в Курской области
5
05:16
В Тобольске установили зону вероятной чрезвычайной ситуации, после взрыва дома
05:15
Командир «Ахмата» отыскал в Судже зажигалку боевика ВСУ с посланием с того света
6
05:09
ОПГ могла быть причастна к отсутствию в Курской области обороны против ВСУ
7
05:06
В ГД научили пенсионеров, как увеличить выплаты
22
05:00
В Израиле предложили обратиться в МИД с вопросом о героизации Бандеры на Украине
8
04:59
Покупатель «Солениса» сохранит производство на Пермском пороховом заводе
04:33
После встречи Кухарука с ветеранами СВО в ХМАО могут расширить меры поддержки
1
04:20
Назван напиток, помогающий сбросить целые килограммы в талии
9
03:57
В Курганской области проснулись пчелы. Фото
03:50
В зоне СВО погиб 59-летний водитель из Пермского края Андрей Гладков
2
03:49
Тюменская область стала одним из шести регионов, потерявших доходы в бюджет
5
03:46
Киркоров признался, что на шоу «Маска» разоблачил Серябкину
2
03:45
Трамп откровенно высказался о финальной версии договора по Украине
7
03:34
В ЯНАО активно продвигают создание молодежных пространств
03:23
В Челябинской области наградили семьи, прожившие вместе более 60 лет
3
03:07
Свердловчанка выбросила собаку из окна и забаррикадировалась в квартире
2
03:01
Жительница Шадринска стала жертвой аферистов при покупке билета на концерт
4
02:56
Гладков выступил с уточненной информацией по пострадавшим в Белгороде
02:53
Паша Техник снялся в онлайн-сериале блогера-миллионника из ХМАО
02:47
Трамп дал прогноз по поводу решения России о 30 днях перемирия
7
02:32
Россия потратила на обслуживание госдолга рекордную сумму в 2,3 трлн рублей
6
02:24
Медики нашли способ лечения прошедших по трубе под Суджей бойцов
14
02:04
Названа дата, когда США рассекретят убийство Кеннеди
8
01:59
Пермские ученые ищут способ извлечь из недр полезные ископаемые, за которыми охотится Трамп
01:59
Стало известно в каком состоянии пес, получивший шесть ножевых ударов. Видео
01:57
ВСУ атаковали Белгород и оставили инвалидами двух его жителей
1
01:50
Трамп заявил о критической стадии переговоров по урегулированию конфликта
1
01:40
Трамп не стал брать вину за провалившееся вторжение ВСУ в Курскую область
1
01:33
Трамп заявил, что спас окруженных боевиков ВСУ
9
01:20
Бастрыкин заступился за роженицу из Перми, потерявшую ребенка
2
01:20
Зеленский пожаловался Макрону на условия России ради прекращения огня
1
01:11
Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет ВСУ «Длинный Нептун»
2
01:07
В Тунисе потеряли связь с задержанными россиянами, их состояние неизвестно
2
01:03
Один шаг до конца СВО или санкции: о чем рассказали США перед беседой с Путиным
4
01:01
Мошенники за неделю украли у курганцев 4,5 миллиона рублей
1
00:53
В жутком ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Фото
1
00:31
США перед переговорами с Путиным сделали признание по поводу ВСУ
1
00:18
Иномарка насмерть сбила перебегающего дорогу пешехода в Свердловской области. Фото
00:18
Кадырову показали полк, который способен вновь дойти до Киева
4
00:12
В Челябинской области размыло участок федеральной трассы М-5. Видео
1