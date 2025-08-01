Внезапно скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин

Народный артист РСФСР, режиссер и педагог Юрий Еремин скончался на 82-м году жизни. Информацию об этом распространил Государственный академический театр имени Моссовета через свой официальный telegram-канал.
«Театр Моссовета с глубоким прискорбием сообщает о кончине народного артиста, режиссера и педагога Юрия Ивановича Еремина. Нам будет очень не хватать его. Светлая память», — говорится в сообщении театра.
Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне Московской области. В 1971 году он окончил актерский факультет ГИТИСа, где обучался на курсе народного артиста РСФСР Павла Хомского. С 2010 года Еремин занимал должность режиссера в Театре Моссовета. Коллеги отмечают, что он обладал особым талантом тонко и глубоко работать с актерами, а многие его ученики сегодня являются известными артистами и режиссерами. Имя Еремина связывают с успехами и творческими достижениями ряда ведущих деятелей сцены.
Юрий Еремин был автором и постановщиком спектаклей «У врат царства» по Кнуту Гамсуну, «Мадам Бовари» по роману Гюстава Флобера, «Серебряный век» по пьесе Михаила Рощина, а также таких работ, как «Муж, жена и любовник» по произведениям Федора Достоевского и Ивана Тургенева, «Учитель танцев» по пьесе Лопе де Веги и других постановок.
Смерть Юрия Еремина произошла спустя около двух недель после кончины еще одного известного режиссера и актера — Юрия Мороза, который ушел из жизни 14 июля 2025 года на 69-м году жизни. Он был широко известен своими работами в театре и кино, а также драматическими событиями в личной жизни, и его похороны состоялись на Ваганьковском кладбище.
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