Скончался выдающийся российский хореограф и народный артист СССР

Выдающийся российский хореограф и народный артист СССР Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщил помощник маэстро Александр Колесников.
«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», — сказал Колесников. Его слова передает ТАСС. Подробности о дате и месте прощания с Григоровичем будут объявлены позднее.
Юрий Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде. После окончания хореографического училища он был принят в балетную труппу Академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), где работал солистом до 1961 года и начал ставить свои первые балеты.
В период с 1964 по 1995 годы занимал должность главного балетмейстера Большого театра, а с 2008 года — хореографа ГАБТ. Среди его работ — восемь оригинальных балетов, в том числе «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный» и «Ромео и Джульетта». Юрий Григорович являлся народным артистом СССР, Героем Социалистического Труда и кавалером множества российских и зарубежных наград.
В понедельник, 19 мая, также стало известно о смерти артиста балета и педагога Большого театра Юрия Владимирова. Он скончался на 83-м году жизни. Владимиров носил звание народного артиста СССР и входил в число ведущих солистов Большого театра. В рамках своей творческой деятельности он исполнил ряд значимых партий, среди которых — роли Спартака и Ивана Грозного в постановках, созданных хореографом Юрием Григоровичем.
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