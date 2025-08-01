Жители поселка ХМАО ждут от Кухарука финансирования строительства нового ДК

В рамках визита в Мегион (ХМАО) глава округа Руслан Кухарук посетил поселок Высокий. Здесь местные власти подготовили документацию и выделили участок для нового Дома культуры и теперь необходимо решить вопрос с финансированием.
«Во второй половине дня губернатор Югры Руслан Кухарук работал в Высоком. Общественный советник Елена Мошковская затронула тему Дома культуры «Сибирь». Из-за высокого износа рассматривается вопрос о строительстве нового здания для Дома культуры, участок уже выделен, документация готова. Необходимо определиться с финансированием», — поделился глава Мегиона Алексей Петриченко в своем telegram-канале.
Строение изношено на 87%. С этой проблемой к губернатору неоднократно обращались жители поселка. Кухарук дал поручение изучить данные технического обследования здание и представить предложения по дальнейшей его судьбе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!