01 августа 2025

Жители поселка ХМАО ждут от Кухарука финансирования строительства нового ДК

© Служба новостей «URA.RU»
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Износ здания ДК в Высоком составляет 87%
Износ здания ДК в Высоком составляет 87% Фото:

В рамках визита в Мегион (ХМАО) глава округа Руслан Кухарук посетил поселок Высокий. Здесь местные власти подготовили документацию и выделили участок для нового Дома культуры и теперь необходимо решить вопрос с финансированием.

«Во второй половине дня губернатор Югры Руслан Кухарук работал в Высоком. Общественный советник Елена Мошковская затронула тему Дома культуры «Сибирь». Из-за высокого износа рассматривается вопрос о строительстве нового здания для Дома культуры, участок уже выделен, документация готова. Необходимо определиться с финансированием», — поделился глава Мегиона Алексей Петриченко в своем telegram-канале.

Строение изношено на 87%. С этой проблемой к губернатору неоднократно обращались жители поселка. Кухарук дал поручение изучить данные технического обследования здание и представить предложения по дальнейшей его судьбе.

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В рамках визита в Мегион (ХМАО) глава округа Руслан Кухарук посетил поселок Высокий. Здесь местные власти подготовили документацию и выделили участок для нового Дома культуры и теперь необходимо решить вопрос с финансированием. «Во второй половине дня губернатор Югры Руслан Кухарук работал в Высоком. Общественный советник Елена Мошковская затронула тему Дома культуры «Сибирь». Из-за высокого износа рассматривается вопрос о строительстве нового здания для Дома культуры, участок уже выделен, документация готова. Необходимо определиться с финансированием», — поделился глава Мегиона Алексей Петриченко в своем telegram-канале. Строение изношено на 87%. С этой проблемой к губернатору неоднократно обращались жители поселка. Кухарук дал поручение изучить данные технического обследования здание и представить предложения по дальнейшей его судьбе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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