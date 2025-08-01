01 августа 2025

Два землетрясения произошли у Северо-Курильска

У Северо-Курильска произошли землетрясения магнитудами 5,3 и 4,5
© Служба новостей «URA.RU»
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Эпицентры землетрясений находились на расстоянии 155 и 124 километров восточнее Северо-Курильска, сообщила Семенова
Эпицентры землетрясений находились на расстоянии 155 и 124 километров восточнее Северо-Курильска, сообщила Семенова Фото:

Зарегистрированы два землетрясения с магнитудами 5,3 и 4,5 у Северо-Курильска. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 зарегистрированы в Тихом океане утром 2 августа», — заявила Семенова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что эпицентр находился в 124 и 155 километрах восточнее Северо-Курильска, а очаги землетрясений были на глубине 35 и 20 километров.

Ранее, 19 июля, у побережья северных Курильских островов уже фиксировалось землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 241 километре юго-восточнее Северо-Курильска. Тогда очаг находился на глубине 41 километр, а толчки ощущались с силой до пяти баллов.

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Зарегистрированы два землетрясения с магнитудами 5,3 и 4,5 у Северо-Курильска. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. «Землетрясения магнитудой 5,3 и 4,5 зарегистрированы в Тихом океане утром 2 августа», — заявила Семенова. Ее слова приводит РИА Новости. Также она отметила, что эпицентр находился в 124 и 155 километрах восточнее Северо-Курильска, а очаги землетрясений были на глубине 35 и 20 километров. Ранее, 19 июля, у побережья северных Курильских островов уже фиксировалось землетрясение магнитудой 6,0 с эпицентром в 241 километре юго-восточнее Северо-Курильска. Тогда очаг находился на глубине 41 километр, а толчки ощущались с силой до пяти баллов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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