На Крымском мосту со стороны Кубани скопилось более двух тысяч авто

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Для проезда по Крымскому мосту придется простоять очередь
Для проезда по Крымскому мосту придется простоять очередь Фото:

Порядка двух тысяч транспортных средств стоят в очереди на досмотр для проезда по Крымскому мосту. Об этом рассказали представители центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — написали в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов.

Ранее в 12 часов ночи по московскому времени движение по мосту было временно перекрыто. Спустя пять часов движение восстановили

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Порядка двух тысяч транспортных средств стоят в очереди на досмотр для проезда по Крымскому мосту. Об этом рассказали представители центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1500 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — написали в telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов. Ранее в 12 часов ночи по московскому времени движение по мосту было временно перекрыто. Спустя пять часов движение восстановили. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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