Движение на Крымском мосту восстановили спустя пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Восстановлено движение на Крымском мосту, сообщили в канале
Восстановлено движение на Крымском мосту, сообщили в канале Фото:

На Крымском мосту восстановлено движение транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указано в сообщении. Ранее, в 23:50 по московскому времени, было перекрыто движение на мосту.

Причины ограничения не раскрывались, а сроки восстановления движения заранее не уточнялись. Подобные временные перекрытия на мосту ранее уже вводились по различным причинам, включая вопросы безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Крымском мосту восстановлено движение транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указано в сообщении. Ранее, в 23:50 по московскому времени, было перекрыто движение на мосту. Причины ограничения не раскрывались, а сроки восстановления движения заранее не уточнялись. Подобные временные перекрытия на мосту ранее уже вводились по различным причинам, включая вопросы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...