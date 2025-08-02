Движение на Крымском мосту восстановили спустя пять часов

На Крымском мосту восстановлено движение транспорта. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указано в сообщении. Ранее, в 23:50 по московскому времени, было перекрыто движение на мосту.
Причины ограничения не раскрывались, а сроки восстановления движения заранее не уточнялись. Подобные временные перекрытия на мосту ранее уже вводились по различным причинам, включая вопросы безопасности.
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