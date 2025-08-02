Россиянам рассказали, сколько стоит подготовка к школе в 2025 году

Стоимость базового комплекта школьной формы для российских учеников в 2025 году достигла 24 тысяч рублей, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в отчетах крупных розничных сетей и маркетплейсов, с которыми ознакомились журналисты.
«Школьная форма в этом году подорожала до 24 тысячи рублей за набор», — отмечает «Коммерсант», ссылаясь на соответствующие анализы. В компании «О»кей», например, сообщили, что средняя цена набора для младших школьников составляет 18,5 тысячи рублей для девочек и 15,6 тысячи — для мальчиков. Для старшеклассников расходы выше: 23,9 тысячи и 22 тысячи рублей соответственно.
В Wildberries отметили, что средний чек на школьные сарафаны вырос на 13%, на джемперы — на 16%, на колготки — на 12%. «Медианная стоимость школьного набора из 11 предметов достигла 16,2 тысячи рублей», — уточнили в аналитическом сервисе «Чек Индекс».
Причем снизился не только рост цен, но и спрос на товары для школы в целом. По данным ритейлеров, количество покупок школьных принадлежностей за июнь–июль уменьшилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи детской обуви снизились на 7%, футболок — на 8%, пеналов — на 19%. Канцелярские товары также подорожали на 5%, и теперь набор обойдется родителям в 5,5–6,9 тысячи рублей.
Аналитики связывают снижение спроса с продолжающимся ростом цен и экономией семейных бюджетов. Специалисты отмечают, что родители стараются покупать только самое необходимое, откладывая приобретение отдельных предметов до осени или выбирая более бюджетные аналоги. Недавно маркетолог Дмитрий Чумаков сообщал журналистам, что собрать ребенка в школу в 2025 году будет стоить в среднем 15-20 тысяч рублей. Минимальный школьный набор вырос в цене на 7% в этом году, передает RT.
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