Парк Горького урегулирует споры с мэрией Перми

Арендатор парка имени Горького в Перми намерен безвозмездно передать мэрии города пять построек, которые ранее стали предметом судебных разбирательств. Речь идет о двух летних кафе — «Халва» и Casa Mia, расположенных на территории парка, гараже, двух общественных туалетах и уже демонтированном аттракционе «Дом Дракулы».
«Предметом спора были два летних кафе — „Халва“ и Casa Mia на территории парка, гараж, два общественных туалета и аттракцион „Дом Дракулы“, снесенный минувшей осенью. Теперь их предполагается передать администрации по мировому соглашению, которое обсуждают стороны. На суд, который состоится в конце сентября истец и ответчик рассчитывают вынести уже согласованные условия», — сообщает «Коммерсант Прикамье».
Ранее администрация Перми уже предлагала оператору парка передать спорные здания в муниципальную собственность. Судебные разбирательства между мэрией и арендатором ведутся не только по этим объектам, но и по вопросам аренды территории и многочисленным административным протоколам, связанным с деятельностью ООО «Центральный парк развлечений имени Горького».
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