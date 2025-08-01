01 августа 2025

Парк Горького урегулирует споры с мэрией Перми

Арендатор парка имени Горького в Перми готов передать мэрии спорные постройки
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Перми и арендатор парка готовятся заключить мировое соглашение
Власти Перми и арендатор парка готовятся заключить мировое соглашение Фото:

Арендатор парка имени Горького в Перми намерен безвозмездно передать мэрии города пять построек, которые ранее стали предметом судебных разбирательств. Речь идет о двух летних кафе — «Халва» и Casa Mia, расположенных на территории парка, гараже, двух общественных туалетах и уже демонтированном аттракционе «Дом Дракулы».

«Предметом спора были два летних кафе — „Халва“ и Casa Mia на территории парка, гараж, два общественных туалета и аттракцион „Дом Дракулы“, снесенный минувшей осенью. Теперь их предполагается передать администрации по мировому соглашению, которое обсуждают стороны. На суд, который состоится в конце сентября истец и ответчик рассчитывают вынести уже согласованные условия», — сообщает «Коммерсант Прикамье». 

Ранее администрация Перми уже предлагала оператору парка передать спорные здания в муниципальную собственность. Судебные разбирательства между мэрией и арендатором ведутся не только по этим объектам, но и по вопросам аренды территории и многочисленным административным протоколам, связанным с деятельностью ООО «Центральный парк развлечений имени Горького».

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Арендатор парка имени Горького в Перми намерен безвозмездно передать мэрии города пять построек, которые ранее стали предметом судебных разбирательств. Речь идет о двух летних кафе — «Халва» и Casa Mia, расположенных на территории парка, гараже, двух общественных туалетах и уже демонтированном аттракционе «Дом Дракулы». «Предметом спора были два летних кафе — „Халва“ и Casa Mia на территории парка, гараж, два общественных туалета и аттракцион „Дом Дракулы“, снесенный минувшей осенью. Теперь их предполагается передать администрации по мировому соглашению, которое обсуждают стороны. На суд, который состоится в конце сентября истец и ответчик рассчитывают вынести уже согласованные условия», — сообщает «Коммерсант Прикамье».  Ранее администрация Перми уже предлагала оператору парка передать спорные здания в муниципальную собственность. Судебные разбирательства между мэрией и арендатором ведутся не только по этим объектам, но и по вопросам аренды территории и многочисленным административным протоколам, связанным с деятельностью ООО «Центральный парк развлечений имени Горького».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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