Россиянка пытается получить наследство от мужчины, с которым не общалась 50 лет

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Верховный суд поддержал женщину и согласился с аргументом о том, что она не знала об открытии наследства по объективным причинам
Верховный суд поддержал женщину и согласился с аргументом о том, что она не знала об открытии наследства по объективным причинам Фото:

Верховный суд России обязал пересмотреть дело жительницы Новосибирска, которая пытается получить наследство от мужчины, с которым не общалась 50 лет. Об этом говорится в материалах дела. Ранее женщине отказали в получении квартиры, участка, садового дома и денежных средств из-за пропущенного срока принятия наследства.

"Верховный суд определил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — говорится в документах. Их приводит РИА Новости. Согласно материалам дела, женщина познакомилась с мужчиной во время учебы на курорте, однако их общение вскоре прекратилось из-за вмешательства его матери, и они не поддерживали связь более 50 лет. Женщина не знала о том, что была указана наследницей в завещании, согласно которому ей предназначались квартира, земельный участок, садовый дом и денежные средства.

После получения уведомления от нотариуса об открытии наследственного дела она обратилась в суд с требованием восстановить срок принятия наследства, объяснив, что ранее не знала о завещании. Нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска срока. Департамент городского имущества Москвы подал встречный иск о признании права собственности за собой. Суд удовлетворил требования департамента и установил, что женщина не знала об открытии наследства по объективным причинам. Сейчас это дело отправлено на новое рассмотрение.

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Верховный суд России обязал пересмотреть дело жительницы Новосибирска, которая пытается получить наследство от мужчины, с которым не общалась 50 лет. Об этом говорится в материалах дела. Ранее женщине отказали в получении квартиры, участка, садового дома и денежных средств из-за пропущенного срока принятия наследства. "Верховный суд определил направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", — говорится в документах. Их приводит РИА Новости. Согласно материалам дела, женщина познакомилась с мужчиной во время учебы на курорте, однако их общение вскоре прекратилось из-за вмешательства его матери, и они не поддерживали связь более 50 лет. Женщина не знала о том, что была указана наследницей в завещании, согласно которому ей предназначались квартира, земельный участок, садовый дом и денежные средства. После получения уведомления от нотариуса об открытии наследственного дела она обратилась в суд с требованием восстановить срок принятия наследства, объяснив, что ранее не знала о завещании. Нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство из-за пропуска срока. Департамент городского имущества Москвы подал встречный иск о признании права собственности за собой. Суд удовлетворил требования департамента и установил, что женщина не знала об открытии наследства по объективным причинам. Сейчас это дело отправлено на новое рассмотрение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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