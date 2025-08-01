01 августа 2025

В Пермском крае мать спасла своего ребенка во время пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Мать спасла своего ребенка до прибытия пожарных
Мать спасла своего ребенка до прибытия пожарных Фото:

В селе Култаево в Пермском крае 2 августа произошел крупный пожар в частном доме, из которого мать самостоятельно спасла своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В Култаево произошел пожар в частном жилом доме. Предварительно, из-за нарушения правил использования электроприборов загорелись бытовые вещи и мебель. До прибытия пожарных матерью был спасен малолетний ребенок. Пострадавших нет», — уточнили в краевом МЧС.

Пожар распространился на площади 36 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались 15 сотрудников пожарной охраны и четыре единицы техники. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

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В селе Култаево в Пермском крае 2 августа произошел крупный пожар в частном доме, из которого мать самостоятельно спасла своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В Култаево произошел пожар в частном жилом доме. Предварительно, из-за нарушения правил использования электроприборов загорелись бытовые вещи и мебель. До прибытия пожарных матерью был спасен малолетний ребенок. Пострадавших нет», — уточнили в краевом МЧС. Пожар распространился на площади 36 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались 15 сотрудников пожарной охраны и четыре единицы техники. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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