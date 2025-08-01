В Пермском крае мать спасла своего ребенка во время пожара

В селе Култаево в Пермском крае 2 августа произошел крупный пожар в частном доме, из которого мать самостоятельно спасла своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В Култаево произошел пожар в частном жилом доме. Предварительно, из-за нарушения правил использования электроприборов загорелись бытовые вещи и мебель. До прибытия пожарных матерью был спасен малолетний ребенок. Пострадавших нет», — уточнили в краевом МЧС.
Пожар распространился на площади 36 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекались 15 сотрудников пожарной охраны и четыре единицы техники. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.
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