WSJ: в США раскритиковали работу шефа Пентагона Хегсета

В Пентагоне наблюдаются внутренние разногласия, вызванные ошибками руководителя ведомства Пита Хегсета. Ряд должностных лиц полагает, что его недостаточный опыт может мешать эффективному выполнению служебных обязанностей. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на бывших и нынешних чиновников.
«Череда оплошностей министра обороны Пита Хегсета привела к внутренним распрям в Пентагоне и вызвала беспокойство среди некоторых республиканцев на Капитолийском холме относительно того, может ли он управлять министерством. Корень проблем заключается в отсутствии у Хегсета административного опыта в управлении такой масштабной организацией, как Пентагон», — говорится в материале WSJ.
Также сообщается, что в Белом доме выразили недовольство тем, что Хегсет не согласился освободить от должности руководителя своего аппарата, несмотря на существующие у ряда чиновников сомнения в профессиональной пригодности этого сотрудника. Помимо этого, по мнению некоторых представителей администрации, недостаточная эффективность работы сотрудников Пентагона стала причиной того, что президент США Дональд Трамп не был своевременно осведомлен о приостановке поставок оружия Украине. Кроме того, в ходе скандалов, связанных с утечками информации, глава Пентагона начал испытывать все меньше доверия к высшему командному составу министерства, возлагая на него ответственность за произошедшие инциденты.
Ранее газета Daily Mail писала, что чиновники Пентагона готовят коллективное письмо с требованием отставки министра обороны США Пита Хегсета. Цель обращения — донести до общественности мнение, что руководитель ведомства «не понимает, что делает». В письме, по информации газеты, содержатся жалобы на политизированный характер принятия решений, снижение морального духа среди сотрудников, «дисфункцию» в работе ведомства и напряженную атмосферу, вызванную стремлением министра пресекать инакомыслие.
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