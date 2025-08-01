Во время футбольного матча между ФК «Челябинск» и «Камазом» в Набережных Челнах болельщик получил травму головы после конфликта на трибуне. Об этом в своем telegram-канале сообщил спортивный тележурналист Алексей Саночкин.
«Челябинскому парню проломили голову. По предварительной информации, он пошел на провокации, за это двое камазовцев на него налетели. Дело было на дальней от гостей трибуне», — написал журналист.
На соответствующих кадрах с места событий видно, что к пострадавшему мужчине оперативно прибыли медицинские работники. Его уложили на носилки и доставили к машине скорой помощи. О состоянии болельщика не сообщается.
Футбольный клуб «Челябинск» 2 августа в Татарстане уступил команде «Камаз» со счетом 1:2. Это первое поражение в Первой лиге. Полузащитник «Челябинска» Василий Палкин в послематчевом интервью подчеркнул, что тренерский штаб сделал все, чтобы спортсмены подошли к этой игре, однако нужно проанализировать проигрыш и двигаться дальше.
Как сообщало URA.RU ранее, 26 июля ФК «Челябинск» одержал вторую подряд победу в чемпионате Первой лиги. Команда обыграла на своем поле волгоградский «Ротор» со счетом 1:0.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!