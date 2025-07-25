ФК «Челябинск» одержал вторую победу подряд в Первой лиге

Футбольный клуб «Челябинск» одержал вторую подряд победу в чемпионате Первой лиги. Команда обыграла на своем поле волгоградский «Ротор» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Во время первого тайма явное преимущество было у челябинцев. Во втором волгоградцы пытались оказывать давление на хозяев поля. Победный мяч в концовке встречи на 86-й минуте забил полузащитник Хетаг Кочиев», — рассказал корреспондент URA.RU.
К основному времени добавили три дополнительных минуты. Но это не оказало влияния на исход встречи.
На трибунах за матчем наблюдали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также шоумен Стас Ярушин. Для болельщиков работала фан-зона.
Первый матч ФК «Челябинск» выиграл у московского «Торпедо». В результате после двух матчей у челябинской команды максимальный результат — шесть очков из шести возможных. Следующий матч команда проведет на выезде против соперников из верхней части таблицы.
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