25 июля 2025

ФК «Челябинск» одержал вторую победу подряд в Первой лиге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы выиграли второй матч подряд
Челябинцы выиграли второй матч подряд Фото:
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Дебютный сезон ФК «Челябинск» в Первой лиге ФНЛ

Футбольный клуб «Челябинск» одержал вторую подряд победу в чемпионате Первой лиги. Команда обыграла на своем поле волгоградский «Ротор» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Во время первого тайма явное преимущество было у челябинцев. Во втором волгоградцы пытались оказывать давление на хозяев поля. Победный мяч в концовке встречи на 86-й минуте забил полузащитник Хетаг Кочиев», — рассказал корреспондент URA.RU.

К основному времени добавили три дополнительных минуты. Но это не оказало влияния на исход встречи.

На трибунах за матчем наблюдали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также шоумен Стас Ярушин. Для болельщиков работала фан-зона.

Первый матч ФК «Челябинск» выиграл у московского «Торпедо». В результате после двух матчей у челябинской команды максимальный результат — шесть очков из шести возможных. Следующий матч команда проведет на выезде против соперников из верхней части таблицы.

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Футбольный клуб «Челябинск» одержал вторую подряд победу в чемпионате Первой лиги. Команда обыграла на своем поле волгоградский «Ротор» со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Во время первого тайма явное преимущество было у челябинцев. Во втором волгоградцы пытались оказывать давление на хозяев поля. Победный мяч в концовке встречи на 86-й минуте забил полузащитник Хетаг Кочиев», — рассказал корреспондент URA.RU. К основному времени добавили три дополнительных минуты. Но это не оказало влияния на исход встречи. На трибунах за матчем наблюдали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также шоумен Стас Ярушин. Для болельщиков работала фан-зона. Первый матч ФК «Челябинск» выиграл у московского «Торпедо». В результате после двух матчей у челябинской команды максимальный результат — шесть очков из шести возможных. Следующий матч команда проведет на выезде против соперников из верхней части таблицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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