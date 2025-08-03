Аэропорт Пскова приостановил свою работу

Росавиация ограничила полеты в аэропорту Пскова
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Ограничения введены в аэропорту Пскова
Ограничения введены в аэропорту Пскова Фото:

В аэропорту Пскова временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении telegram-канала Росавиации. Там добавили, что эти меры введены для обеспечения безопасности полетов. На данный момент точные сроки действия ограничений не уточняются.

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В аэропорту Пскова временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении telegram-канала Росавиации. Там добавили, что эти меры введены для обеспечения безопасности полетов. На данный момент точные сроки действия ограничений не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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