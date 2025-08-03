Аэропорт Пскова приостановил свою работу

Ограничения введены в аэропорту Пскова
В аэропорту Пскова временно ограничен прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении telegram-канала Росавиации. Там добавили, что эти меры введены для обеспечения безопасности полетов. На данный момент точные сроки действия ограничений не уточняются.
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