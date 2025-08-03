Жителей российского региона предупредили об атаке БПЛА

В Ленинградской области объявлена угроза беспилотников ВСУ
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В Ленинградской области предупредили о возможной атаке БПЛА
В Ленинградской области предупредили о возможной атаке БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей. 

Ранее стало известно о ночном ударе беспилотников ВСУ типа «Лютый» на Сочи. В нескольких районах был слышен вой сирен, люди спрятались в подвалах, пишет «Национальная служба новостей».

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В Ленинградской области объявлена угроза атаки украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко. «Внимание, в западных, южных и восточных районах Ленинградской области объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он также предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета для обеспечения безопасности жителей.  Ранее стало известно о ночном ударе беспилотников ВСУ типа «Лютый» на Сочи. В нескольких районах был слышен вой сирен, люди спрятались в подвалах, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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