Очередь на Крымском мосту превысила 1400 автомобилей

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Очередь к Крымскому мосту превышает 1400 машин
Очередь к Крымскому мосту превышает 1400 машин Фото:

Более 1,4 тысячи автомобилей ожидают прохождения ручного досмотра на Крымском мосту утром 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе, информирующий о ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1,4 тысячи транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов», — написали в telegram-канале об оперативной информации. На противоположной стороне, со стороны Керчи, в очереди стоят 30 автомобилей.

В 5:00 утра по местному времени на въезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае образовалась очередь из 1050 автомобилей. Все транспортные средства ожидали ручной проверки. Время ожидания превышало три часа. Сейчас количество автомобилей и, следовательно, время ожидания увеличились.

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Более 1,4 тысячи автомобилей ожидают прохождения ручного досмотра на Крымском мосту утром 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе, информирующий о ситуации на подходах к мосту. «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1,4 тысячи транспортных средств. Время ожидания — около четырех часов», — написали в telegram-канале об оперативной информации. На противоположной стороне, со стороны Керчи, в очереди стоят 30 автомобилей. В 5:00 утра по местному времени на въезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае образовалась очередь из 1050 автомобилей. Все транспортные средства ожидали ручной проверки. Время ожидания превышало три часа. Сейчас количество автомобилей и, следовательно, время ожидания увеличились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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