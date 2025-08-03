На Камчатке произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

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Сильное землетрясение произошло на Камчатке
Сильное землетрясение произошло на Камчатке Фото:
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На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение

В акватории Тихого океана зафиксирован ощутимый афтершок магнитудой 6,8, который почувствовали жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Об этом сообщили в Камчатском центре наблюдения и предупреждения о цунами. В регионе объявлена угроза цунами.

«Очередной ощущаемый афтершок произошел в Тихом океане. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили его силой до 4-5 баллов», — написали в telegram-канале МЧС по региону. Сейсмическое событие произошло в 277 километрах от краевой столицы на глубине 26 километров.

Согласно прогнозам, после землетрясения высота цунами, достигающего побережья Алеутского муниципального округа, не превысит 19 сантиметров. Для Усть-Камчатского муниципального округа ожидается волна высотой не более 15 сантиметров, а для Петропавловск-Камчатского городского округа — не выше 3 сантиметров.

Ранее, утром 2 августа, в районе Северо-Курильска были зафиксированы два землетрясения с магнитудами 5,3 и 4,5. Эпицентры подземных толчков располагались в Тихом океане на расстоянии 124 и 155 километров к востоку от Северо-Курильска. Глубина залегания очагов составила 35 и 20 километров соответственно.

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В акватории Тихого океана зафиксирован ощутимый афтершок магнитудой 6,8, который почувствовали жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. Об этом сообщили в Камчатском центре наблюдения и предупреждения о цунами. В регионе объявлена угроза цунами. «Очередной ощущаемый афтершок произошел в Тихом океане. Жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска ощутили его силой до 4-5 баллов», — написали в telegram-канале МЧС по региону. Сейсмическое событие произошло в 277 километрах от краевой столицы на глубине 26 километров. Согласно прогнозам, после землетрясения высота цунами, достигающего побережья Алеутского муниципального округа, не превысит 19 сантиметров. Для Усть-Камчатского муниципального округа ожидается волна высотой не более 15 сантиметров, а для Петропавловск-Камчатского городского округа — не выше 3 сантиметров. Ранее, утром 2 августа, в районе Северо-Курильска были зафиксированы два землетрясения с магнитудами 5,3 и 4,5. Эпицентры подземных толчков располагались в Тихом океане на расстоянии 124 и 155 километров к востоку от Северо-Курильска. Глубина залегания очагов составила 35 и 20 километров соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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