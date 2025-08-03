«Взрослые и дети в панике»: смерч разрушил пляж в Краснодарском крае

В Краснодарском крае смерч разрушил пляж
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Смерч обрушился на пляж в Агое
Смерч обрушился на пляж в Агое Фото:

В приморском поселке Агой в Краснодарском крае произошел мощный смерч, который разрушил местный пляж. Об этом сообщают очевидцы.

«В поселке Агой в Краснодарском крае сегодня утром разбушевался смерч. Стихия разрушила пляж», — рассказывают очевидцы. Отдыхающие в панике пытались найти укрытие от разбушевавшейся стихии.

Накануне МЧС России предупреждало о высокой вероятности образования смерчей на территории Краснодарского края. В настоящее время в регионе действует трехдневное штормовое предупреждение.

Специалисты продолжают оценивать последствия стихийного явления. Местным жителям и отдыхающим рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.

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В приморском поселке Агой в Краснодарском крае произошел мощный смерч, который разрушил местный пляж. Об этом сообщают очевидцы. «В поселке Агой в Краснодарском крае сегодня утром разбушевался смерч. Стихия разрушила пляж», — рассказывают очевидцы. Отдыхающие в панике пытались найти укрытие от разбушевавшейся стихии. Накануне МЧС России предупреждало о высокой вероятности образования смерчей на территории Краснодарского края. В настоящее время в регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Специалисты продолжают оценивать последствия стихийного явления. Местным жителям и отдыхающим рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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