«Взрослые и дети в панике»: смерч разрушил пляж в Краснодарском крае

В приморском поселке Агой в Краснодарском крае произошел мощный смерч, который разрушил местный пляж. Об этом сообщают очевидцы.
«В поселке Агой в Краснодарском крае сегодня утром разбушевался смерч. Стихия разрушила пляж», — рассказывают очевидцы. Отдыхающие в панике пытались найти укрытие от разбушевавшейся стихии.
Накануне МЧС России предупреждало о высокой вероятности образования смерчей на территории Краснодарского края. В настоящее время в регионе действует трехдневное штормовое предупреждение.
Специалисты продолжают оценивать последствия стихийного явления. Местным жителям и отдыхающим рекомендуется соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.
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