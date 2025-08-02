02 августа 2025

В аэропорту Челябинска массовая задержка рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет из Челябинска в Москву задерживается на шесть часов
Вылет из Челябинска в Москву задерживается на шесть часов Фото:

В Челябинске 3 августа задерживаются сразу три авиарейса: два в Санкт-Петербург и один в Москву. Об этом говорится на официальном сайте аэропорта Курчатов.

"Рейсы SU 1420 и SU 1421 по маршруту Москва — Челябинск — Москва задерживаются на шесть часов. Самолет из столицы должен был приземлиться в Челябинске в 15:25, однако ожидается только в 21:35. Обратный вылет из Челябинска в Москву перенесен с 16:20 на 22:30", — говорится на онлайн-табло аэропорта.

Также изменено расписание рейсов FV 6464 и SU 6464, следующих в Санкт-Петербург. Вылет из Челябинска сдвинут с 14:30 на 18:30. Аналогичная ситуация наблюдается и с прибытием рейса FV 6463 из Санкт-Петербурга — он прибудет в Челябинск с четырехчасовым опозданием.

Причины задержек в аэропорту не уточняют. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло и обращаться к представителям авиакомпаний для получения подробностей о времени отправления и возможных изменениях в маршруте.

В ряде воздушных гаваней России фиксируется несоблюдение графика вылетов. В этих  условиях путешественникам необходимо тщательно проверять актуальное расписание рейсов перед отправлением. Так аэропорт Пулково ввел временные ограничения на работу, задержаны более 40 вылетов. Сейчас эти ограничения сняты, расписание постепенно возвращается к норме

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В Челябинске 3 августа задерживаются сразу три авиарейса: два в Санкт-Петербург и один в Москву. Об этом говорится на официальном сайте аэропорта Курчатов. "Рейсы SU 1420 и SU 1421 по маршруту Москва — Челябинск — Москва задерживаются на шесть часов. Самолет из столицы должен был приземлиться в Челябинске в 15:25, однако ожидается только в 21:35. Обратный вылет из Челябинска в Москву перенесен с 16:20 на 22:30", — говорится на онлайн-табло аэропорта. Также изменено расписание рейсов FV 6464 и SU 6464, следующих в Санкт-Петербург. Вылет из Челябинска сдвинут с 14:30 на 18:30. Аналогичная ситуация наблюдается и с прибытием рейса FV 6463 из Санкт-Петербурга — он прибудет в Челябинск с четырехчасовым опозданием. Причины задержек в аэропорту не уточняют. Пассажирам рекомендуется следить за актуальной информацией на онлайн-табло и обращаться к представителям авиакомпаний для получения подробностей о времени отправления и возможных изменениях в маршруте. В ряде воздушных гаваней России фиксируется несоблюдение графика вылетов. В этих  условиях путешественникам необходимо тщательно проверять актуальное расписание рейсов перед отправлением. Так аэропорт Пулково ввел временные ограничения на работу, задержаны более 40 вылетов. Сейчас эти ограничения сняты, расписание постепенно возвращается к норме
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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