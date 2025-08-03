Задержки рейсов в России 3 августа: информация к этому часу

В ряде воздушных гаваней России фиксируется несоблюдение графика вылетов. В современных условиях путешественникам необходимо тщательно проверять актуальное расписание рейсов перед отправлением. Рекомендуется заранее уточнять информацию о времени вылета как на официальных сайтах авиакомпаний, так и в справочных службах аэропортов. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.
Сколько рейсов задерживается сейчас
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на работу. Задержаны более 40 вылетов. Среди направлений — Калининград, Москва, Архангельск, Минеральные Воды, Казань, Мурманск и Красноярск. Отменен вылеты в Москву и Энфиду. На прибытие задержаны более 20 рейсов из Белграда, Минска, Оренбурга, Владикавказа, Ульяновска и Астрахани.
Обновлено: «аэропорт возобновил обслуживание рейсов. Их прием и выпуск осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — сообщили в Росавиации.
Сочи
В сочинском аэропорту им. В.И. Севастьянова задержаны более 20 рейсов. Среди направлений — Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Ереван, Сургут, Батуми и Норильск. Также около 20 рейсов прилета задерживаются: среди направлений — Саратов, Советский, Салехард, Нижнекамск, Екатеринбург, Норильск и Москва.
Псков
Псковский авиаузел временно приостановил обслуживание воздушных судов. Введены ограничения как на прием, так и на отправку самолетов.
Обновлено: «сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — добавили в Росавиации.
Петропавловск-Камчатский
В аэропорту Елизово задержан прилет из Южно-Сахалинска, вылеты в воздушной гавани осуществляются по расписанию.
Москва
На 10:00 по мск в аэропорту Шереметьево задержаны вылеты более 30 рейсов до Саратова, Екатеринбурга, Антальи, Сочи, Казани и Санкт-Петербурга. Еще больше 45 рейсов — на прибытие. Среди направлений — Циндао, Владивосток, Саратов, Хургада, Нальчик, Калининград и Киров.
В аэропорту Внуково задержаны 8 вылетов. Среди направлений — Санкт-Петербург, Алматы, Стамбул, Псков. Прилет задержан у 13 рейсов: среди направлений — Сочи, Самара, Тбилиси, Нарьян-Мар, Псков и Ереван. Отменен рейсы из Даламана, Санкт-Петербурга и Душанбе.
В Домодедово задержаны 14 рейсов: вылеты до Владикавказа, Калининграда, Махачкалы, Грозного, Ижевска и Батуми. На прибытие задерживаются 20 рейсов. Среди направлений — Чита, Ереван, Бишкек, Иркутск, Тель-Авив, Благовещенск.
Аэропорт Жуковский демонстрирует стабильную работу. Воздушная гавань функционирует в полном соответствии с установленным графиком, задержек и отмен рейсов не обнаружено.
Волгоград
В настоящее время воздушная гавань Гумрак продолжает свою работу в штатном режиме. По состоянию на 10 часов утра по московскому времени все процессы в авиационном комплексе протекают без каких-либо отклонений от утвержденного расписания.
Владикавказ
В авиационном комплексе Беслан в Северной Осетии задержек и отмен не обнаружено.
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