На Камчатке после землетрясения начал извержение четвертый по счету вулкан

Вулкан Камбальный на Камчатке проснулся и, вероятно, начал извержение после мощного землетрясения, произошедшего 30 июля. Об этом сообщило отделение Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Это уже четвертый по счету вулкан, который начал извергаться за последнюю неделю.
«В поселке Озерная эпизодически слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля», — говорится в официальном сообщении telegram-канала Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
В конце июля на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки ощущались даже на северных Курилах. В регионе была объявлена угроза цунами, на Камчатке и в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны цунами повредили портовую инфраструктуру и ряд других объектов. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщение, а также работу местного порта.
После землетрясения на Камчатке активизировались сразу несколько вулканов. Первый выбросы парогазов зафиксировали на вулкане Авачинском: столб достигал 300 метров. Затем признаки активности проявил Ключевской — над ним поднялась пепловая колонна высотой до 6 километров, по склонам начал стекать лавовый поток. 3 августа стало известно о начале извержения вулкана Крашенинникова, который не проявлял активности с XIV века: из его вершинного кратера начал выходить пепел, а по склону открылась трещина.
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