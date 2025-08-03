Смерч затопил район Горячего Ключа, загнав туристов в ловушку

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Спасатели отправились на помощь туристам, застрявшим в районе Горячего Ключа из-за наводнения (архивной фото)
Спасатели отправились на помощь туристам, застрявшим в районе Горячего Ключа из-за наводнения (архивной фото) Фото:

В районе Горячего Ключа Краснодарского края произошел резкий подъем воды в реке Чепси, который специалисты ГО и ЧС связывают со смерчем, пришедшим со стороны моря. В итоге стихия застигла местных туристов врасплох, вынудив спасателей отправиться им на выручку. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский. 

«В селе Фанагорийском произошел резкий подъем воды в реке Чепси. Специалисты ГО и ЧС связывают такой стремительный рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря. <...> Затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. На место направлена группа спасателей», — написал Белопольский в своем telegram-канале.

Он также добавил, что поступает информация о подтоплении близлежащих придомовых территорий. В настоящий момент жизни туристам, которые угодили в ловушку, ничего не угрожает.

Белопольский сообщил также, что уровень воды в реке начал снижаться. В селе Фанагорийском организован оперативный штаб для координации помощи. Кроме того, для оказания экстренной поддержки выставлены посты скорой помощи и раздачи воды на трассе у Старого замка, где образовалась пробка в районе Молдавановки.

Ранее из-за ухудшения погодных условий и последствий смерчей в Краснодарском крае уже проводилась эвакуация детских туристических групп в Туапсинском районе, а в регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Стихия привела к разрушениям инфраструктуры, в том числе обрушению моста и ограничению движения на трассах.

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В районе Горячего Ключа Краснодарского края произошел резкий подъем воды в реке Чепси, который специалисты ГО и ЧС связывают со смерчем, пришедшим со стороны моря. В итоге стихия застигла местных туристов врасплох, вынудив спасателей отправиться им на выручку. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский.  «В селе Фанагорийском произошел резкий подъем воды в реке Чепси. Специалисты ГО и ЧС связывают такой стремительный рост уровня воды со смерчем, пришедшим со стороны моря. <...> Затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. Известно, что там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. На место направлена группа спасателей», — написал Белопольский в своем telegram-канале. Он также добавил, что поступает информация о подтоплении близлежащих придомовых территорий. В настоящий момент жизни туристам, которые угодили в ловушку, ничего не угрожает. Белопольский сообщил также, что уровень воды в реке начал снижаться. В селе Фанагорийском организован оперативный штаб для координации помощи. Кроме того, для оказания экстренной поддержки выставлены посты скорой помощи и раздачи воды на трассе у Старого замка, где образовалась пробка в районе Молдавановки. Ранее из-за ухудшения погодных условий и последствий смерчей в Краснодарском крае уже проводилась эвакуация детских туристических групп в Туапсинском районе, а в регионе действует трехдневное штормовое предупреждение. Стихия привела к разрушениям инфраструктуры, в том числе обрушению моста и ограничению движения на трассах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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