На Кубани спасатели срочно эвакуируют детей из турлагерей

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На Кубани ухудшаются погодные условия
На Кубани ухудшаются погодные условия Фото:

Спасатели эвакуируют детские туристические группы, находившиеся в Туапсинском районе Краснодарского края, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Погодные условия остаются сложными <...> Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — написал в своем telegram-канале Вениамин Кондратьев, который лично контролирует ситуацию в зоне ЧС. 

По данным региональных властей, чрезвычайные меры приняты после ряда серьезных происшествий, вызванных непогодой. В поселке Агой прошел смерч, который нанес значительный ущерб пляжу. В Лермонтово рухнул мост через реку Шапсухо, в результате чего около 300 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Из-за схода селя движение через Молдаванский перевал временно ограничено, а на участке трассы в районе Джубги введено реверсивное движение. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом этих изменений.

Ранее МЧС предупреждало о высокой вероятности образования смерчей на побережье региона. В настоящее время в крае действует трехдневное штормовое предупреждение.

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Спасатели эвакуируют детские туристические группы, находившиеся в Туапсинском районе Краснодарского края, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Погодные условия остаются сложными <...> Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — написал в своем telegram-канале Вениамин Кондратьев, который лично контролирует ситуацию в зоне ЧС.  По данным региональных властей, чрезвычайные меры приняты после ряда серьезных происшествий, вызванных непогодой. В поселке Агой прошел смерч, который нанес значительный ущерб пляжу. В Лермонтово рухнул мост через реку Шапсухо, в результате чего около 300 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Из-за схода селя движение через Молдаванский перевал временно ограничено, а на участке трассы в районе Джубги введено реверсивное движение. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом этих изменений. Ранее МЧС предупреждало о высокой вероятности образования смерчей на побережье региона. В настоящее время в крае действует трехдневное штормовое предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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