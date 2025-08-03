На Кубани спасатели срочно эвакуируют детей из турлагерей

Спасатели эвакуируют детские туристические группы, находившиеся в Туапсинском районе Краснодарского края, из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Погодные условия остаются сложными <...> Спасатели эвакуируют детские туристические группы, отдыхавшие в районе», — написал в своем telegram-канале Вениамин Кондратьев, который лично контролирует ситуацию в зоне ЧС.
По данным региональных властей, чрезвычайные меры приняты после ряда серьезных происшествий, вызванных непогодой. В поселке Агой прошел смерч, который нанес значительный ущерб пляжу. В Лермонтово рухнул мост через реку Шапсухо, в результате чего около 300 домов оказались отрезаны от транспортного сообщения. Из-за схода селя движение через Молдаванский перевал временно ограничено, а на участке трассы в районе Джубги введено реверсивное движение. Водителям рекомендовано заранее планировать маршрут с учетом этих изменений.
Ранее МЧС предупреждало о высокой вероятности образования смерчей на побережье региона. В настоящее время в крае действует трехдневное штормовое предупреждение.
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