В Дербенте туристку из Йошкар-Олы насмерть придавило деревом

Туристка из Йошкар-Олы погибла в Дербенте после того, как на нее упала ветка дерева рядом с Джума-мечетью — одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщил мэр Дербента Ханлар Пашабеков в своем telegram-канале.
«Сегодня, 3 августа, в районе 13:00 на территории Джума-мечети произошел несчастный случай — в результате сильного порыва ветра обрушилась ветка старого платана. Это повлекло за собой гибель человека и травмы у двух туристов, находившихся в этот момент на экскурсии», — написал Пашабеков. Сообщение опубликовано в его Telegram.
Погибшая — Елена Краснова. Ее супруг уже уведомлен и в ближайшее время прибудет в Дагестан. Власти обещают оказать необходимую помощь. Кроме того, в результате падения ветки пострадали еще два человека — жители Москвы. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Следственный комитет по Республике Дагестан начал проверку по факту происшествия. Власти города пообещали провести масштабную проверку всех зеленых насаждений в местах массового пребывания людей.
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