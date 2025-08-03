В Дербенте туристку из Йошкар-Олы насмерть придавило деревом

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Ветка дерева убила девушку и травмировала еще двух человек (архивное фото)
Ветка дерева убила девушку и травмировала еще двух человек (архивное фото) Фото:

Туристка из Йошкар-Олы погибла в Дербенте после того, как на нее упала ветка дерева рядом с Джума-мечетью — одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщил мэр Дербента Ханлар Пашабеков в своем telegram-канале.

«Сегодня, 3 августа, в районе 13:00 на территории Джума-мечети произошел несчастный случай — в результате сильного порыва ветра обрушилась ветка старого платана. Это повлекло за собой гибель человека и травмы у двух туристов, находившихся в этот момент на экскурсии», — написал Пашабеков. Сообщение опубликовано в его Telegram. 

Погибшая — Елена Краснова. Ее супруг уже уведомлен и в ближайшее время прибудет в Дагестан. Власти обещают оказать необходимую помощь. Кроме того, в результате падения ветки пострадали еще два человека — жители Москвы. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Следственный комитет по Республике Дагестан начал проверку по факту происшествия. Власти города пообещали провести масштабную проверку всех зеленых насаждений в местах массового пребывания людей.

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Туристка из Йошкар-Олы погибла в Дербенте после того, как на нее упала ветка дерева рядом с Джума-мечетью — одной из главных достопримечательностей города. Об этом сообщил мэр Дербента Ханлар Пашабеков в своем telegram-канале. «Сегодня, 3 августа, в районе 13:00 на территории Джума-мечети произошел несчастный случай — в результате сильного порыва ветра обрушилась ветка старого платана. Это повлекло за собой гибель человека и травмы у двух туристов, находившихся в этот момент на экскурсии», — написал Пашабеков. Сообщение опубликовано в его Telegram.  Погибшая — Елена Краснова. Ее супруг уже уведомлен и в ближайшее время прибудет в Дагестан. Власти обещают оказать необходимую помощь. Кроме того, в результате падения ветки пострадали еще два человека — жители Москвы. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает. Следственный комитет по Республике Дагестан начал проверку по факту происшествия. Власти города пообещали провести масштабную проверку всех зеленых насаждений в местах массового пребывания людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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