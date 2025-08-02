В Сочи задержали двух девушек и одного парня из Нижнего Тагила за съемку роликов в TikTok на фоне пожара нефтебазы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Красноярского края.
«В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение в рамках законодательства», — уточнили в ведомстве. Сама девушка призналась, что снимала видео будучи пьяной.
Проверка также касается двух других участников инцидента: молодых людей 19 и 21 года. Все трое оказались приезжими из Нижнего Тагила, прибывшими в Сочи для трудоустройства.
Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники.
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