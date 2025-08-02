02 августа 2025

Трех тагильчан оштрафовали за видео в TikTok на фоне горящей нефтебазы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушке грозит штраф до 30 тысяч рублей
Девушке грозит штраф до 30 тысяч рублей Фото:

В Сочи задержали двух девушек и одного парня из Нижнего Тагила за съемку роликов в TikTok на фоне пожара нефтебазы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Красноярского края.

«В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение в рамках законодательства», — уточнили в ведомстве. Сама девушка призналась, что снимала видео будучи пьяной.

Проверка также касается двух других участников инцидента: молодых людей 19 и 21 года. Все трое оказались приезжими из Нижнего Тагила, прибывшими в Сочи для трудоустройства.

Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники.

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В Сочи задержали двух девушек и одного парня из Нижнего Тагила за съемку роликов в TikTok на фоне пожара нефтебазы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Красноярского края. «В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение в рамках законодательства», — уточнили в ведомстве. Сама девушка призналась, что снимала видео будучи пьяной. Проверка также касается двух других участников инцидента: молодых людей 19 и 21 года. Все трое оказались приезжими из Нижнего Тагила, прибывшими в Сочи для трудоустройства. Пожар на нефтебазе в Адлере произошел в ночь на 3 августа. Возгорание началось после того, как обломки украинского дрона упали на цистерну с нефтепродуктами. С ЧП и его последствиями боролись 127 человек и 35 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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