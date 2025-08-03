Пожар на нефтебазе в Адлере тушат 127 человек

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К тушению пожара на нефтебазе приступили почти 130 человек
К тушению пожара на нефтебазе приступили почти 130 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на территории нефтебазы после того, как обломки беспилотника упали на цистерну с нефтепродуктами. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, к тушению пожара привлечены 127 человек и 35 единиц техники.

«К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. Мэр Сочи Андрей Прошунин получил поручение обеспечить личный контроль над ситуацией.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что на территории нефтебазы, расположенной в Адлерском районе, упали обломки украинского дрона, в результате чего произошло возгорание одного из топливных резервуаров. Все оперативные службы работают на месте происшествия. Мэр уточнил, что совместно со своими заместителями находится на рабочем месте и осуществляет личный контроль за развитием ситуации на нефтебазе.

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В Адлерском районе Сочи произошло возгорание на территории нефтебазы после того, как обломки беспилотника упали на цистерну с нефтепродуктами. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, к тушению пожара привлечены 127 человек и 35 единиц техники. «К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. Мэр Сочи Андрей Прошунин получил поручение обеспечить личный контроль над ситуацией. Ранее глава Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что на территории нефтебазы, расположенной в Адлерском районе, упали обломки украинского дрона, в результате чего произошло возгорание одного из топливных резервуаров. Все оперативные службы работают на месте происшествия. Мэр уточнил, что совместно со своими заместителями находится на рабочем месте и осуществляет личный контроль за развитием ситуации на нефтебазе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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