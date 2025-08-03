Как заняться спортом и не ходить в спортзал: проверенные лайфхаки

ОСН: бег и пешие прогулки являются наиболее доступным и дешевым видом спорта
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Большинство активностей на свежем воздухе можно делать без существенных затрат по деньгам
Большинство активностей на свежем воздухе можно делать без существенных затрат по деньгам Фото:

У многих людей занятия спортом вызывают ассоциации с существенными финансовыми расходами, поскольку даже приобретение абонемента в фитнес-клуб зачастую стоит недешево. Однако в действительности поддерживать физическую активность можно и без значительных затрат. Например, бег и пешие прогулки не требуют существенной финансовой подготовки. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН).

«Наиболее простым и доступным видом спорта является бег и прогулки на улице. Для этого вам понадобится удобная спортивная одежда по сезону и специальный маршрут, который вы сможете выработать в процессе», — говорится в материале ОСН.

В перечень доступных видов физической активности также включены велосипедные прогулки, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой и мышечной систем. Такие тренировки, как пилатес и йога, легко выполнять в домашних условиях. Активности на открытом воздухе зачастую не уступают по эффективности занятиям в спортивных залах, а иногда даже превосходят их. Кроме того, можно заниматься танцами дома под любимую музыку или посещать соответствующие занятия как индивидуально, так и с партнером.

Ранее россиянам рассказали о том, какой вид спорта чаще становятся местом для поиска партнера для знакомств. Им стали марафоны и беговые сообщества. По данным ВЦИОМ, примерно треть совершеннолетних граждан России регулярно занимается бегом или спортивной ходьбой. Эксперты подчеркивают, что интерес к этим видам физической активности стабильно увеличивается: статистика свидетельствует о росте числа участников различных забегов и марафонов среди россиян.

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У многих людей занятия спортом вызывают ассоциации с существенными финансовыми расходами, поскольку даже приобретение абонемента в фитнес-клуб зачастую стоит недешево. Однако в действительности поддерживать физическую активность можно и без значительных затрат. Например, бег и пешие прогулки не требуют существенной финансовой подготовки. Об этом пишет Общественная служба новостей (ОСН). «Наиболее простым и доступным видом спорта является бег и прогулки на улице. Для этого вам понадобится удобная спортивная одежда по сезону и специальный маршрут, который вы сможете выработать в процессе», — говорится в материале ОСН. В перечень доступных видов физической активности также включены велосипедные прогулки, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой и мышечной систем. Такие тренировки, как пилатес и йога, легко выполнять в домашних условиях. Активности на открытом воздухе зачастую не уступают по эффективности занятиям в спортивных залах, а иногда даже превосходят их. Кроме того, можно заниматься танцами дома под любимую музыку или посещать соответствующие занятия как индивидуально, так и с партнером. Ранее россиянам рассказали о том, какой вид спорта чаще становятся местом для поиска партнера для знакомств. Им стали марафоны и беговые сообщества. По данным ВЦИОМ, примерно треть совершеннолетних граждан России регулярно занимается бегом или спортивной ходьбой. Эксперты подчеркивают, что интерес к этим видам физической активности стабильно увеличивается: статистика свидетельствует о росте числа участников различных забегов и марафонов среди россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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