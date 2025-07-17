Россиянам назвали популярный для знакомств вид спорта

Марафоны и беговые сообщества все чаще становятся местом для поиска партнера для знакомств. О росте популярности бега сообщили эксперты дейтинг-сервиса Twinby.
«В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причем неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству», — рассказали представители дейтинг-сервиса. Их слова приводит Газета.ru.
По данным ВЦИОМ, примерно треть совершеннолетних граждан России регулярно занимается бегом или спортивной ходьбой. Эксперты подчеркивают, что интерес к этим видам физической активности стабильно увеличивается: статистика свидетельствует о росте числа участников различных забегов и марафонов среди россиян.
Ранее россияне признавались, что им тяжело заниматься спортом без компании близких людей. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что треть участников опроса предпочитает делиться своими спортивными достижениями в социальных сетях или в личных беседах.
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