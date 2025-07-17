17 июля 2025

Россиянам назвали популярный для знакомств вид спорта

Марафоны и беговые сообщества становятся местом знакомств для одиноких россиян
© Служба новостей «URA.RU»
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Бегом увлекаются около трети россиян
Бегом увлекаются около трети россиян Фото:

Марафоны и беговые сообщества все чаще становятся местом для поиска партнера для знакомств. О росте популярности бега сообщили эксперты дейтинг-сервиса Twinby.

«В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причем неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству», — рассказали представители дейтинг-сервиса. Их слова приводит Газета.ru.

По данным ВЦИОМ, примерно треть совершеннолетних граждан России регулярно занимается бегом или спортивной ходьбой. Эксперты подчеркивают, что интерес к этим видам физической активности стабильно увеличивается: статистика свидетельствует о росте числа участников различных забегов и марафонов среди россиян.

Ранее россияне признавались, что им тяжело заниматься спортом без компании близких людей. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что треть участников опроса предпочитает делиться своими спортивными достижениями в социальных сетях или в личных беседах.

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Марафоны и беговые сообщества все чаще становятся местом для поиска партнера для знакомств. О росте популярности бега сообщили эксперты дейтинг-сервиса Twinby. «В 2025 году совместный бег — новый дейтинг-тренд, причем неважно, насколько быстро вы оказываетесь на финише, важно, насколько вы открыты к знакомству», — рассказали представители дейтинг-сервиса. Их слова приводит Газета.ru. По данным ВЦИОМ, примерно треть совершеннолетних граждан России регулярно занимается бегом или спортивной ходьбой. Эксперты подчеркивают, что интерес к этим видам физической активности стабильно увеличивается: статистика свидетельствует о росте числа участников различных забегов и марафонов среди россиян. Ранее россияне признавались, что им тяжело заниматься спортом без компании близких людей. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что треть участников опроса предпочитает делиться своими спортивными достижениями в социальных сетях или в личных беседах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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