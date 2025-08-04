В Волгоградской области остановили движение поездов из-за украинской атаки

В Волгоградской области остановлено движение поездов после падения обломков беспилотника, сбитого в результате украинской атаки. Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, инцидент произошел 4 августа в 2:50 на станции Арчеда города Фролово. В результате происшествия пострадавших нет, на месте ведется обследование железнодорожной инфраструктуры.
«На станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА приостановлено движение поездов. Пострадавших нет. Идет обследование инфраструктуры», — написали в telegram-канале Приволжской железной дороги.
Сейчас зафиксированы задержки пассажирских составов №2 Москва — Волгоград, №89 Волгоград — Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург — Волгоград, №506 Саратов — Имеретинский курорт и пригородного поезда №6818 Алексиково — Арчеда. Максимальное время задержки составляет полтора часа. Для ликвидации последствий на месте развернут оперативный штаб железнодорожников, которые принимают меры для сокращения времени опоздания и информируют пассажиров об изменениях через SMS-рассылку.
Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 4 августа силы ПВО успешно предотвратили крупномасштабную атаку беспилотников, целью которой были объекты транспортной и энергетической инфраструктуры региона. В Иловлинском районе вследствие падения обломков была повреждена линия электропередачи, что привело к перебоям в подаче электроэнергии в рабочем поселке Иловля и ряде прилегающих населенных пунктов. Кроме того, в результате инцидента были отмечены возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидируются силами пожарных подразделений.
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