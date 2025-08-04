Средства ПВО уничтожают беспилотники над Россией: карта атак украинских дронов 4 августа

Над городами Волгоградской области замечены беспилотники ВСУ типа «Лютый»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО уничтожают украинские дроны над Россией
Средства ПВО уничтожают украинские дроны над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В нескольких российских регионах выла воздушная тревога, была объявлена угроза атаки беспилотников Украины. Были сбиты БПЛА над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской, Воронежской и Орловской областями. В Волгограде и Тамбове ограничили работу аэропортов. Люди сообщили о взрывах в небе и беспилотниках типа «Лютый», которые летели очень близко к земле. Губернаторы регионов призвали жителей по возможности не выходить на улицу. Подробнее о ночной атаке украинских дронов на Россию — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Дроны атакуют российские регионы

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 3 августа перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были отражены в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. По данным ведомства, четыре беспилотника были ликвидированы в небе над территорией Республики Крым, еще три — над Брянской областью. Два беспилотных аппарата сбиты над акваторией Черного моря, по одному дрону уничтожено в Курской и Орловской областях.

Взрывы над Севастополем

В районе Севастополя силы ПВО в ночь на 4 августа уничтожили три дрона, подлетавших со стороны моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — заявил глава города в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Парка Победы к берегу прибило еще один беспилотник, который был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Территория, где обнаружили аппарат, была оперативно оцеплена сотрудниками спецслужб. На месте работают специалисты, проводится проверка и сбор улик.

Губернатор отдельно отметил, что ни один объект городской инфраструктуры не пострадал в результате происшествия. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить только за официальными сводками, не доверять непроверенным сообщениям в социальных сетях.

Воронежская область

В Воронежской области сбили несколько дронов ВСУ
В Воронежской области сбили несколько дронов ВСУ
Фото:

На территории региона была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, силы ПВО приведены в готовность ранней ночью 4 августа. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу, держась подальше от окон. 

В самом Воронеже звучала воздушная тревога, работали системы оповещения. Гусев заявил, что в случае обнаружения беспилотника следует немедленно уйти из зоны его видимости и звонить по 112. 

Ближе к утру над городом были сбиты несколько беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, однако угроза атаки сохранялась. Гусев призвал не приближаться к обломкам дронов и сразу звонить 112 при обнаружении таковых. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Над Воронежем произошло около пяти взрывов, сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Вспышки были видны в северной части города. Местные жители рассказали, что сначала раздались взрывы, а только потом включилась сирена. Также были слышны взрывы в городе Лиски. 

Волгоградская область

Над городами Михайловка и Фролово в регионе слышались взрывы, отметили в упомянутом telegram-канале со ссылкой на очевидцев. Там добавили, что Украина применила беспилотники типа «Лютый». По словам жителей, дроны летели на низкой высоте. Официальной информации не было.

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.

Тамбовская область

В аэропорту Тамбова введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, отметил Артем Кореняко в канале.

Взрывы в небе

Взрывы в небе слышали жители Усмани (Липецкая область), Курчатова и Льгова (Курская область) и Саратова — в небе рядом с аэродромом. Группу беспилотников зафиксировали над ЛНР — 16 аппаратов летели в сторону Донецка, Ростовской области и Миллерово.

Опасность атаки беспилотников

Режим угрозы ударов БПЛА был введен в:

  • Мордовии;
  • Ивановской области;
  • Пензенской области;
  • Рязанской области;
  • Краснодарском крае;
  • Белгородской области;
  • Липецкой области;
  • Крыму.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких российских регионах выла воздушная тревога, была объявлена угроза атаки беспилотников Украины. Были сбиты БПЛА над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской, Воронежской и Орловской областями. В Волгограде и Тамбове ограничили работу аэропортов. Люди сообщили о взрывах в небе и беспилотниках типа «Лютый», которые летели очень близко к земле. Губернаторы регионов призвали жителей по возможности не выходить на улицу. Подробнее о ночной атаке украинских дронов на Россию — в материале URA.RU. Дроны атакуют российские регионы Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 3 августа перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Атаки были отражены в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. По данным ведомства, четыре беспилотника были ликвидированы в небе над территорией Республики Крым, еще три — над Брянской областью. Два беспилотных аппарата сбиты над акваторией Черного моря, по одному дрону уничтожено в Курской и Орловской областях. Взрывы над Севастополем В районе Севастополя силы ПВО в ночь на 4 августа уничтожили три дрона, подлетавших со стороны моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — заявил глава города в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Парка Победы к берегу прибило еще один беспилотник, который был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Территория, где обнаружили аппарат, была оперативно оцеплена сотрудниками спецслужб. На месте работают специалисты, проводится проверка и сбор улик. Губернатор отдельно отметил, что ни один объект городской инфраструктуры не пострадал в результате происшествия. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить только за официальными сводками, не доверять непроверенным сообщениям в социальных сетях. Воронежская область На территории региона была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, силы ПВО приведены в готовность ранней ночью 4 августа. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу, держась подальше от окон.  В самом Воронеже звучала воздушная тревога, работали системы оповещения. Гусев заявил, что в случае обнаружения беспилотника следует немедленно уйти из зоны его видимости и звонить по 112.  Ближе к утру над городом были сбиты несколько беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, однако угроза атаки сохранялась. Гусев призвал не приближаться к обломкам дронов и сразу звонить 112 при обнаружении таковых. Об этом он написал в своем telegram-канале. Над Воронежем произошло около пяти взрывов, сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Вспышки были видны в северной части города. Местные жители рассказали, что сначала раздались взрывы, а только потом включилась сирена. Также были слышны взрывы в городе Лиски.  Волгоградская область Над городами Михайловка и Фролово в регионе слышались взрывы, отметили в упомянутом telegram-канале со ссылкой на очевидцев. Там добавили, что Украина применила беспилотники типа «Лютый». По словам жителей, дроны летели на низкой высоте. Официальной информации не было. В аэропорту Волгограда введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. Тамбовская область В аэропорту Тамбова введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, отметил Артем Кореняко в канале. Взрывы в небе Взрывы в небе слышали жители Усмани (Липецкая область), Курчатова и Льгова (Курская область) и Саратова — в небе рядом с аэродромом. Группу беспилотников зафиксировали над ЛНР — 16 аппаратов летели в сторону Донецка, Ростовской области и Миллерово. Опасность атаки беспилотников Режим угрозы ударов БПЛА был введен в:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...