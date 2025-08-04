Губернатор Волгоградской области рассказал об атаке ВСУ на регион

Бочаров: силы ПВО отразили атаку БПЛА на транспортно-энергетические объекты
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Минобороны России успешно отразили атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области
Минобороны России успешно отразили атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отразили масштабную атаку беспилотников, нацеленную на объекты транспортно-энергетической сферы в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — передает слова губернатора пресс-служба региона.

В сообщении также отметили, что в Иловлинском районе из-за падения обломков была повреждена линия электропередачи, в результате чего специалисты-энергетики приступили к восстановлению электроснабжения рабочего поселка Иловля и соседних населенных пунктов. Кроме того, были зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидируются пожарными подразделениями. Во Фролово сотрудники МЧС продолжают тушение пожара в техническом здании станции Арчеда.

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Ночью подразделения противовоздушной обороны Минобороны России успешно отразили масштабную атаку беспилотников, нацеленную на объекты транспортно-энергетической сферы в Волгоградской области. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. «Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена массированная атака БПЛА на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Пострадавших нет», — передает слова губернатора пресс-служба региона. В сообщении также отметили, что в Иловлинском районе из-за падения обломков была повреждена линия электропередачи, в результате чего специалисты-энергетики приступили к восстановлению электроснабжения рабочего поселка Иловля и соседних населенных пунктов. Кроме того, были зафиксированы возгорания сухой травы, которые оперативно ликвидируются пожарными подразделениями. Во Фролово сотрудники МЧС продолжают тушение пожара в техническом здании станции Арчеда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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