В Госдуме напомнили об обязательной индексации зарплат

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Член комитета Госдумы Светлана Бессараб напомнила о важности индексации зарплат
Член комитета Госдумы Светлана Бессараб напомнила о важности индексации зарплат Фото:

Работодателям напомнили о необходимости проводить индексацию зарплаты и-за увеличения потребительских цен на товары и услуги. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В соответствии со статьей 134 работодатель обязан повышать заработную плату в связи с реальным уровнем инфляции» — передает слова Бессраб «Лента.ру». Кроме того, член комитета отмечает, что индексация проводится по коллективному договору.

Также Светлана Бессараб подчеркнула, что норма соблюдается не всеми работодателями. В некоторых организациях коллективные договоры предусматривают возможность внесения положений об ежегодной индексации заработной платы — как минимум на уровень инфляции или на 105 процентов от ее значения. Вместе с тем, по словам эксперта, в настоящее время в ряде организаций отсутствуют профсоюзы, а сотрудники самостоятельно не заключают коллективный договор.

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Работодателям напомнили о необходимости проводить индексацию зарплаты и-за увеличения потребительских цен на товары и услуги. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «В соответствии со статьей 134 работодатель обязан повышать заработную плату в связи с реальным уровнем инфляции» — передает слова Бессраб «Лента.ру». Кроме того, член комитета отмечает, что индексация проводится по коллективному договору. Также Светлана Бессараб подчеркнула, что норма соблюдается не всеми работодателями. В некоторых организациях коллективные договоры предусматривают возможность внесения положений об ежегодной индексации заработной платы — как минимум на уровень инфляции или на 105 процентов от ее значения. Вместе с тем, по словам эксперта, в настоящее время в ряде организаций отсутствуют профсоюзы, а сотрудники самостоятельно не заключают коллективный договор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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