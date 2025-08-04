В Госдуме напомнили об обязательной индексации зарплат

Работодателям напомнили о необходимости проводить индексацию зарплаты и-за увеличения потребительских цен на товары и услуги. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В соответствии со статьей 134 работодатель обязан повышать заработную плату в связи с реальным уровнем инфляции» — передает слова Бессраб «Лента.ру». Кроме того, член комитета отмечает, что индексация проводится по коллективному договору.
Также Светлана Бессараб подчеркнула, что норма соблюдается не всеми работодателями. В некоторых организациях коллективные договоры предусматривают возможность внесения положений об ежегодной индексации заработной платы — как минимум на уровень инфляции или на 105 процентов от ее значения. Вместе с тем, по словам эксперта, в настоящее время в ряде организаций отсутствуют профсоюзы, а сотрудники самостоятельно не заключают коллективный договор.
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