На Основной сцене Театра имени Моссовета началась церемония прощания с Юрием Ереминым, народным артистом России и известным режиссером. Еремин скончался в пятницу, 1 августа, на 82-м году жизни. К зданию театра уже начали доставлять первые траурные венки, среди которых — венки от коллективов РАМТа и Театра имени Пушкина. Как проходит церемония прощания с режиссером — в фоторепортаже URA.RU.
В фойе театра организована фотовыставка, демонстрирующая кадры из спектаклей, поставленных Ереминым, а также моменты репетиций. Среди представленных работ — спектакли «Casting», «P.P.P», «В случае убийства набирайте „М“», «Морское путешествие 1933 года», «Игроки», «Царство отца и сына», «Муж, жена и любовник», «Герой нашего времени», «Серебряный век», «Мадам Бовари».
Ведущим церемонии выступает заслуженный артист России Валерий Яременко. Проститься с режиссером пришли его близкие, друзья, коллеги, а также актеры театральной труппы Театра Моссовета. После завершения церемонии прощания Еремин будет похоронен на Миусском кладбище в Москве.
Соболезнования в связи с кончиной режиссера выразили коллективы Театра имени Моссовета, Театра Российской армии, МХТ имени Чехова, Школы-студии МХАТ. Также скорбь разделили председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие представители театрального сообщества.
Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года. Он окончил актерский факультет ГИТИСа в 1971 году. За годы своей профессиональной деятельности режиссер осуществил постановку более 100 спектаклей как в российских, так и зарубежных театрах. Постановка «Палата № 6» по произведению писателя А. П. Чехова, представленная Центральным академическим театром Советской Армии в конце 1980-х годов, стала значимым событием театральной жизни того времени. Этот спектакль с успехом был показан на ряде театральных фестивалей во Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии и США. Это принесло Еремину признание на международном уровне.
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