«Путин прав»: в США призвали Трампа к секретному сотрудничеству с Россией по Украине

Президент РФ Владимир Путин прав в том, что для решения конфликта на Украине нужно провести переговоры, затрагивающие все вопросы и споры по ситуации. Так, администрации лидера США Дональда Трампа нужно разработать подробный мирный план и создать конфиденциальный канал, по которому документ можно будет отправить Москве. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.
«Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования», — говорится в материале.
Ранее издание Unherd сообщило, что политика санкционного давления, проводимая Трампом в отношении РФ для завершения конфликта, малоэффективна и противоречит основным задачам, поставленными Белым домом. Известно, что американский лидер пригрозил Москве ужесточением санкций, если до 8 августа не будет достигнут прогресс в вопросе перемирия по Украине. Именно к этому сроку истекает объявленный им ранее 10-дневный ультиматум.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.