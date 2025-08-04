«Путин прав»: в США призвали Трампа к секретному сотрудничеству с Россией по Украине

RS: в США посоветовали Трампу показать Путину мирный план по Украине
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Администрации Трампа предложили заняться разработкой детального мирного плана по украинскому конфликту
Администрации Трампа предложили заняться разработкой детального мирного плана по украинскому конфликту Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент РФ Владимир Путин прав в том, что для решения конфликта на Украине нужно провести переговоры, затрагивающие все вопросы и споры по ситуации. Так, администрации лидера США Дональда Трампа нужно разработать подробный мирный план и создать конфиденциальный канал, по которому документ можно будет отправить Москве. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft. 

«Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования», —  говорится в  материале.

Ранее издание Unherd сообщило, что политика санкционного давления, проводимая Трампом в отношении РФ для завершения конфликта, малоэффективна и противоречит основным задачам, поставленными Белым домом. Известно, что американский лидер пригрозил Москве ужесточением санкций, если до 8 августа не будет достигнут прогресс в вопросе перемирия по Украине. Именно к этому сроку истекает объявленный им ранее 10-дневный ультиматум. 

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Президент РФ Владимир Путин прав в том, что для решения конфликта на Украине нужно провести переговоры, затрагивающие все вопросы и споры по ситуации. Так, администрации лидера США Дональда Трампа нужно разработать подробный мирный план и создать конфиденциальный канал, по которому документ можно будет отправить Москве. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.  «Путин прав в том, что для того, чтобы подойти к вопросу решения конфликта на Украине мирным путем, необходимо вести детальные переговоры. Для этого администрации Трампа нужно подготовить подробный план мирного урегулирования», —  говорится в  материале. Ранее издание Unherd сообщило, что политика санкционного давления, проводимая Трампом в отношении РФ для завершения конфликта, малоэффективна и противоречит основным задачам, поставленными Белым домом. Известно, что американский лидер пригрозил Москве ужесточением санкций, если до 8 августа не будет достигнут прогресс в вопросе перемирия по Украине. Именно к этому сроку истекает объявленный им ранее 10-дневный ультиматум. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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