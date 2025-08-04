Челябинская сеть «Красное и белое» отказалась покидать Вологодскую область

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В «К&Б» отрицают информацию об уходе из Вологодской области
В «К&Б» отрицают информацию об уходе из Вологодской области Фото:

Сеть алкомаркетов «Красное и белое», основанная челябинцем Сергеем Студенниковым, отказалась уходить из Вологодской области. В пресс-службе «К &Б» слова губернатора Георгия Филимонова URA.RU подтверждать не стали.

«Это неверная информация. Мы не подтверждаем ее», — сообщили URA.RU в офисе алкохолдинга.

Филимонов 4 августа сообщил в telegram-канале, что сеть полностью покинет Вологодскую область. Он указал на отзыв лицензии компании «Альфа-М», разрешающей продавать алкоголь. В результате выявленных нарушений, розничную продажу алкоголя региональные власти приостановили с 25 июля.

Филимонов обратился к арендодателям с призывом «взвешенно подходить к вопросам аренды». Руководитель порекомендовал отдавать предпочтение кафе, пекарням и спортивным секциям. На Вологодчине действует программа, помогающая перепрофилировать бизнес.

Филимонов привел статистику. По его словам, в начале 2025 года в области работало 610 алкомаркетами, из которых 346 уже прекратили продажу алкоголя или закрылись в результате введенных ограничений. Власти заявили, что этот процесс направлен на снижение негативных последствий от потребления алкогольной продукции.

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Сеть алкомаркетов «Красное и белое», основанная челябинцем Сергеем Студенниковым, отказалась уходить из Вологодской области. В пресс-службе «К &Б» слова губернатора Георгия Филимонова URA.RU подтверждать не стали. «Это неверная информация. Мы не подтверждаем ее», — сообщили URA.RU в офисе алкохолдинга. Филимонов 4 августа сообщил в telegram-канале, что сеть полностью покинет Вологодскую область. Он указал на отзыв лицензии компании «Альфа-М», разрешающей продавать алкоголь. В результате выявленных нарушений, розничную продажу алкоголя региональные власти приостановили с 25 июля. Филимонов обратился к арендодателям с призывом «взвешенно подходить к вопросам аренды». Руководитель порекомендовал отдавать предпочтение кафе, пекарням и спортивным секциям. На Вологодчине действует программа, помогающая перепрофилировать бизнес. Филимонов привел статистику. По его словам, в начале 2025 года в области работало 610 алкомаркетами, из которых 346 уже прекратили продажу алкоголя или закрылись в результате введенных ограничений. Власти заявили, что этот процесс направлен на снижение негативных последствий от потребления алкогольной продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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