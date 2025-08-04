Челябинская сеть «Красное и белое» отказалась покидать Вологодскую область

Сеть алкомаркетов «Красное и белое», основанная челябинцем Сергеем Студенниковым, отказалась уходить из Вологодской области. В пресс-службе «К &Б» слова губернатора Георгия Филимонова URA.RU подтверждать не стали.
«Это неверная информация. Мы не подтверждаем ее», — сообщили URA.RU в офисе алкохолдинга.
Филимонов 4 августа сообщил в telegram-канале, что сеть полностью покинет Вологодскую область. Он указал на отзыв лицензии компании «Альфа-М», разрешающей продавать алкоголь. В результате выявленных нарушений, розничную продажу алкоголя региональные власти приостановили с 25 июля.
Филимонов обратился к арендодателям с призывом «взвешенно подходить к вопросам аренды». Руководитель порекомендовал отдавать предпочтение кафе, пекарням и спортивным секциям. На Вологодчине действует программа, помогающая перепрофилировать бизнес.
Филимонов привел статистику. По его словам, в начале 2025 года в области работало 610 алкомаркетами, из которых 346 уже прекратили продажу алкоголя или закрылись в результате введенных ограничений. Власти заявили, что этот процесс направлен на снижение негативных последствий от потребления алкогольной продукции.
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