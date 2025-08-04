«Красное и белое» полностью уйдет из Вологодской области

«Красное и белое» челябинца Студенникова покидает Вологодскую область
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Сеть «К&Б» полностью уйдет из Вологодской области
Сеть «К&Б» полностью уйдет из Вологодской области Фото:

Основанная челябинцем Сергеем Студенниковым сеть «Красное и белое» полностью уйдет из Вологодской области. Как сообщил губернатора региона Георгий Филимонов, компания «Альфа-М» отозвала лицензию.

«С 1 августа на основании заявления владельца, ООО „Альфа-М“, действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны», — заявил Филимонов в telegram-канале.

Розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений компания приостановила на Вологодчине с 25 июля. Власти региона отметили, что это решение призвано обеспечить защиту здоровья граждан и свести к минимуму негативные последствия от потребления алкоголя. В связи с ликвидацией магазинов местные власти готовы оказать помощь работникам, которые потеряют свои рабочие места, предлагая услуги Центров занятости населения.

В начале года в Вологодской области действовало 610 алкомаркетов. Из них 346 прекратили продажу алкогольной продукции или закрылись после введения ограничений.

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Основанная челябинцем Сергеем Студенниковым сеть «Красное и белое» полностью уйдет из Вологодской области. Как сообщил губернатора региона Георгий Филимонов, компания «Альфа-М» отозвала лицензию. «С 1 августа на основании заявления владельца, ООО „Альфа-М“, действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны», — заявил Филимонов в telegram-канале. Розничную продажу алкоголя из-за выявленных нарушений компания приостановила на Вологодчине с 25 июля. Власти региона отметили, что это решение призвано обеспечить защиту здоровья граждан и свести к минимуму негативные последствия от потребления алкоголя. В связи с ликвидацией магазинов местные власти готовы оказать помощь работникам, которые потеряют свои рабочие места, предлагая услуги Центров занятости населения. В начале года в Вологодской области действовало 610 алкомаркетов. Из них 346 прекратили продажу алкогольной продукции или закрылись после введения ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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