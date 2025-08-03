03 августа 2025

В ХМАО под суд пойдет ОПГ, которые устроили подпольное казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала девушек, которые устроили подпольное казино в Нижневартовске
Полиция задержала девушек, которые устроили подпольное казино в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовский городской суд направлено уголовное дело в отношении восьми девушек, которые организовали подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

«Организатор осуществляла общее руководство группой, давала указания, распределяла роли, осуществляла подбор помещений. Остальные обвиняемые работали в клубах кассирами и администраторами, принимали денежные средства от игроков, выдавали электронные карты, обеспечивавшие доступ к игровому оборудованию, предоставляли отчеты, выдавали деньги игрокам из кассы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Подпольные клубы работали под видом букмекерских контор. Допускали туда игроков по пропускам, которые согласовывались с организатором. Девушкам грозит шесть лет лишения свободы и штраф до полутора миллиона рублей.

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В Нижневартовский городской суд направлено уголовное дело в отношении восьми девушек, которые организовали подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона. «Организатор осуществляла общее руководство группой, давала указания, распределяла роли, осуществляла подбор помещений. Остальные обвиняемые работали в клубах кассирами и администраторами, принимали денежные средства от игроков, выдавали электронные карты, обеспечивавшие доступ к игровому оборудованию, предоставляли отчеты, выдавали деньги игрокам из кассы», — сообщается в telegram-канале ведомства. Подпольные клубы работали под видом букмекерских контор. Допускали туда игроков по пропускам, которые согласовывались с организатором. Девушкам грозит шесть лет лишения свободы и штраф до полутора миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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