В ХМАО под суд пойдет ОПГ, которые устроили подпольное казино

В Нижневартовский городской суд направлено уголовное дело в отношении восьми девушек, которые организовали подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
«Организатор осуществляла общее руководство группой, давала указания, распределяла роли, осуществляла подбор помещений. Остальные обвиняемые работали в клубах кассирами и администраторами, принимали денежные средства от игроков, выдавали электронные карты, обеспечивавшие доступ к игровому оборудованию, предоставляли отчеты, выдавали деньги игрокам из кассы», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Подпольные клубы работали под видом букмекерских контор. Допускали туда игроков по пропускам, которые согласовывались с организатором. Девушкам грозит шесть лет лишения свободы и штраф до полутора миллиона рублей.
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