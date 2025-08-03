03 августа 2025

Продавцы из ХМАО начали продавать «царскую» ягоду с дисконтом

Югорчанам приходится предлагать скидки на морошку, чтобы распродать урожай
© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы завлекают клиентов скидками на морошку при покупке нескольких литров сразу
Продавцы завлекают клиентов скидками на морошку при покупке нескольких литров сразу Фото:

Продавцы из ХМАО начали предлагать скидки на морошку, которую еще называют «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, при покупке нескольких литров клиентам готовы снизить стоимость в среднем на 300 рублей.

«Цена от пяти литров — 1 200 рублей, меньше — 1 500 рублей», — следует из объявления. «Скидку приходится предлагать, чтобы не пропал урожай. После сбора многие замораживают ягоду», — узнал корреспондент URA.RU у одного из местных продавцов. Некоторые также заманивают клиентов бесплатной доставкой ягоды на дом.

Другие предлагают заранее заказать морошку по выгодной цене. «Сбор будет после 11 августа. Один литр за 1 200 рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, чем полезна морошка. Ягоды богаты витаминами С, А, Е, которые укрепляют иммунитет и улучшает состояние кожи.

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Продавцы из ХМАО начали предлагать скидки на морошку, которую еще называют «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, при покупке нескольких литров клиентам готовы снизить стоимость в среднем на 300 рублей. «Цена от пяти литров — 1 200 рублей, меньше — 1 500 рублей», — следует из объявления. «Скидку приходится предлагать, чтобы не пропал урожай. После сбора многие замораживают ягоду», — узнал корреспондент URA.RU у одного из местных продавцов. Некоторые также заманивают клиентов бесплатной доставкой ягоды на дом. Другие предлагают заранее заказать морошку по выгодной цене. «Сбор будет после 11 августа. Один литр за 1 200 рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, чем полезна морошка. Ягоды богаты витаминами С, А, Е, которые укрепляют иммунитет и улучшает состояние кожи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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