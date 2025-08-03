Продавцы из ХМАО начали продавать «царскую» ягоду с дисконтом

Продавцы из ХМАО начали предлагать скидки на морошку, которую еще называют «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, при покупке нескольких литров клиентам готовы снизить стоимость в среднем на 300 рублей.
«Цена от пяти литров — 1 200 рублей, меньше — 1 500 рублей», — следует из объявления. «Скидку приходится предлагать, чтобы не пропал урожай. После сбора многие замораживают ягоду», — узнал корреспондент URA.RU у одного из местных продавцов. Некоторые также заманивают клиентов бесплатной доставкой ягоды на дом.
Другие предлагают заранее заказать морошку по выгодной цене. «Сбор будет после 11 августа. Один литр за 1 200 рублей», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, чем полезна морошка. Ягоды богаты витаминами С, А, Е, которые укрепляют иммунитет и улучшает состояние кожи.
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