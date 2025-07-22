Чем полезна самая дорогая ягода в России, за которой охотятся свердловчане

Морошка, которую начали собирать свердловчане, богата витаминами А, С и Е

23 июля 2025 в 12:27 Размер текста - 17 +

Морошка несет в себе много пользы, но найти и собрать ее нелегко Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Свердловской области начали собирать на болотах морошку — самую дорогую ягоду в России. Цена за ее килограмм достигает шести тысяч рублей. Какими витаминами и микроэлементами богаты ярко-желтые плоды, — в заметке URA.RU. Витамины Морошка — северная ягода, произрастающая преимущественно на севере: на Урале и Дальнем Востоке, в Сибири и Скандинавии. Она содержит много ценных веществ — например, витамин С, которого в морошке больше, чем в апельсинах. Это укрепляет иммунитет и защищает организм от инфекций. Витамина A и бета-каротина в морошке больше, чем в моркови, что способствует поддержанию зрения. Благодаря высокому содержанию витамина E и жирных кислот омега-3 морошка улучшает состояние кожи, делая ее более гладкой и упругой. Микроэлементы Высокий уровень кальция и фосфора улучшает кости и зубы. Также морошка обладает противовоспалительными свойствами: ее регулярное употребление снижает воспалительные реакции в организме, облегчая симптомы ревматизма и артрита. Антиоксидантное действие плодов помогает снизить риск развития атеросклероза, гипертонии и сердечных заболеваний. Ягоды богаты антоцианами, защищающими клетки от действия свободных радикалов и замедляющими процессы старения. А низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают ягоду отличным продуктом для диетического питания и контроля массы тела. Особенности Морошка способна расти и плодоносить в суровом климате, в условиях короткого полярного лета и низких температур, что придает ей особую устойчивость и способность быстро накапливать полезные вещества. Она — единственная ягода, которая созревает «наоборот»: будучи незрелой, она краснеет и, поспевая, становится янтарной. В народе эту ягоду иначе называют арктической малиной и северным апельсином. Растет она в заболоченных лесах и на торфяных болотах. Цена Благодаря своим полезным свойствам и вкусовым качествам морошку ценят очень высоко. В период заготовки цена на нее среди скупщиков традиционно самая высокая среди прочих ягод. Связано это и с тем, что сезон сбора морошки ограничен, она быстро созревает и быстро отходит. К тому же спелую морошку сложно транспортировать: при перевозке ягода дает много сока, мнется и утрамбовывается в таре. Блюда Едят морошку в свежем, моченом и пареном виде. Также из нее делают варенье, джемы, повидла, соки, ликеры, с ней пекут пироги, из нее варят компоты, сушат и замораживают. В Финляндии на монетах достоинством в два евро изображены листик и ягодка морошки. Также в этой стране каждый август проводится «Праздник морошки», во время которого можно купить и попробовать различные продукты из уникальной ягоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Свердловской области начали собирать на болотах морошку — самую дорогую ягоду в России. Цена за ее килограмм достигает шести тысяч рублей. Какими витаминами и микроэлементами богаты ярко-желтые плоды, — в заметке URA.RU. Морошка — северная ягода, произрастающая преимущественно на севере: на Урале и Дальнем Востоке, в Сибири и Скандинавии. Она содержит много ценных веществ — например, витамин С, которого в морошке больше, чем в апельсинах. Это укрепляет иммунитет и защищает организм от инфекций. Витамина A и бета-каротина в морошке больше, чем в моркови, что способствует поддержанию зрения. Благодаря высокому содержанию витамина E и жирных кислот омега-3 морошка улучшает состояние кожи, делая ее более гладкой и упругой. Высокий уровень кальция и фосфора улучшает кости и зубы. Также морошка обладает противовоспалительными свойствами: ее регулярное употребление снижает воспалительные реакции в организме, облегчая симптомы ревматизма и артрита. Антиоксидантное действие плодов помогает снизить риск развития атеросклероза, гипертонии и сердечных заболеваний. Ягоды богаты антоцианами, защищающими клетки от действия свободных радикалов и замедляющими процессы старения. А низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают ягоду отличным продуктом для диетического питания и контроля массы тела. Морошка способна расти и плодоносить в суровом климате, в условиях короткого полярного лета и низких температур, что придает ей особую устойчивость и способность быстро накапливать полезные вещества. Она — единственная ягода, которая созревает «наоборот»: будучи незрелой, она краснеет и, поспевая, становится янтарной. В народе эту ягоду иначе называют арктической малиной и северным апельсином. Растет она в заболоченных лесах и на торфяных болотах. Благодаря своим полезным свойствам и вкусовым качествам морошку ценят очень высоко. В период заготовки цена на нее среди скупщиков традиционно самая высокая среди прочих ягод. Связано это и с тем, что сезон сбора морошки ограничен, она быстро созревает и быстро отходит. К тому же спелую морошку сложно транспортировать: при перевозке ягода дает много сока, мнется и утрамбовывается в таре. Едят морошку в свежем, моченом и пареном виде. Также из нее делают варенье, джемы, повидла, соки, ликеры, с ней пекут пироги, из нее варят компоты, сушат и замораживают. В Финляндии на монетах достоинством в два евро изображены листик и ягодка морошки. Также в этой стране каждый август проводится «Праздник морошки», во время которого можно купить и попробовать различные продукты из уникальной ягоды.