Британия готовит облаву на «теневой флот» с российской нефтью

Великобритания готовит диверсию в море, чтобы оборвать поставки нефти из России
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В Британии хотят поручить украинским силовикам исполнение терактов на море для обрыва поставок нефти из РФ
В Британии хотят поручить украинским силовикам исполнение терактов на море для обрыва поставок нефти из РФ Фото:

Британская разведка намерена привлечь партнеров по НАТО для проведения масштабной операции против «теневого флота» — планируются несколько экологических диверсий в международных водах для приостановки поставок российской нефти. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. <...> По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на „теневой флот“», — говорится в сообщении пресс-бюро. Информацию передает ТАСС. 

Так, Лондон рассматривает два варианта диверсий. В СВР отмечают, что Великобритания планирует совершить провокацию, чтобы затем представить транспортировку российской нефти как якобы угрозу всему мировому судоходству. Отмечается, что организация диверсий может быть поручена силовым структурам Украины. В российской разведке также подчеркнули, что Британия рассчитывает с помощью подобных акций вынудить США ужесточить вторичные санкции в отношении покупателей энергоресурсов из РФ. Таким образом Лондон стремится оказать давление на администрацию президента Штатов Дональда Трампа.

По информации агентства Bloomberg, требование Трампа остановить импорт нефти из России в Индию может повлечь за собой многомиллиардные убытки для второй страны. Так, если скидка в размере пяти долларов за баррель будет отменена при поставках объемом 1,8 млн баррелей в сутки, то расходы индийской стороны на закупку нефти могут вырасти на 11 млрд долларов в год. При этом потери могут оказаться еще более значительными в случае повышения мировых цен на нефть. 

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Британская разведка намерена привлечь партнеров по НАТО для проведения масштабной операции против «теневого флота» — планируются несколько экологических диверсий в международных водах для приостановки поставок российской нефти. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. «Британские спецслужбы готовят экологическую катастрофу в международных водах. <...> По поступающей в СВР информации, спецслужбы Великобритании планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на „теневой флот“», — говорится в сообщении пресс-бюро. Информацию передает ТАСС.  Так, Лондон рассматривает два варианта диверсий. В СВР отмечают, что Великобритания планирует совершить провокацию, чтобы затем представить транспортировку российской нефти как якобы угрозу всему мировому судоходству. Отмечается, что организация диверсий может быть поручена силовым структурам Украины. В российской разведке также подчеркнули, что Британия рассчитывает с помощью подобных акций вынудить США ужесточить вторичные санкции в отношении покупателей энергоресурсов из РФ. Таким образом Лондон стремится оказать давление на администрацию президента Штатов Дональда Трампа. По информации агентства Bloomberg, требование Трампа остановить импорт нефти из России в Индию может повлечь за собой многомиллиардные убытки для второй страны. Так, если скидка в размере пяти долларов за баррель будет отменена при поставках объемом 1,8 млн баррелей в сутки, то расходы индийской стороны на закупку нефти могут вырасти на 11 млрд долларов в год. При этом потери могут оказаться еще более значительными в случае повышения мировых цен на нефть. 
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