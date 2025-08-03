Bloomberg: Индия потеряет миллиарды, отказавшись от российской нефти

Требование главы Белого дома Дональда Трампа прекратить импорт российской нефти может привести к многомиллиардным финансовым потерям для Индии. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Если предположить, что скидка в 5 долларов за баррель сократится при поставках 1,8 млн баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 млрд долларов в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти», — говорится в материале агентства.
По данным издания, Индия сумела эффективно перестроить свою нефтеперерабатывающую отрасль и наладить экспорт российской нефти в другие государства, что позволило индийским компаниям достичь рекордных показателей прибыли. Bloomberg также пишет, что доля российской нефти в общем объеме потребления сырья в стране составляет от 35% до 40%. Более доступная стоимость российской нефти позволяет Индии снижать совокупные затраты на импорт энергоносителей, поддерживать стабильный уровень розничных цен на топливо, а также сдерживать рост инфляции.
Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором упомянуло, что индийские власти не выдавали распоряжений государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) о приостановке закупок российской нефти. Также стало известно, что Индия планирует поддерживать текущий уровень импорта российской нефти, несмотря на предостережения американского лидера Дональда Трампа. По информации The New York Times, в энергетической стратегии страны не произошло изменений, и власти не выдавали нефтяным компаниям указаний по сокращению закупок сырья из России.
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