Bloomberg: Индия потеряет миллиарды, отказавшись от российской нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из РФ
В США предрекли Индии многомиллиардные убытки в случае отказа от нефти из РФ Фото:

Требование главы Белого дома Дональда Трампа прекратить импорт российской нефти может привести к многомиллиардным финансовым потерям для Индии. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Если предположить, что скидка в 5 долларов за баррель сократится при поставках 1,8 млн баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 млрд долларов в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти», — говорится в материале агентства.

По данным издания, Индия сумела эффективно перестроить свою нефтеперерабатывающую отрасль и наладить экспорт российской нефти в другие государства, что позволило индийским компаниям достичь рекордных показателей прибыли. Bloomberg также пишет, что доля российской нефти в общем объеме потребления сырья в стране составляет от 35% до 40%. Более доступная стоимость российской нефти позволяет Индии снижать совокупные затраты на импорт энергоносителей, поддерживать стабильный уровень розничных цен на топливо, а также сдерживать рост инфляции.

Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором упомянуло, что индийские власти не выдавали распоряжений государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) о приостановке закупок российской нефти. Также стало известно, что Индия планирует поддерживать текущий уровень импорта российской нефти, несмотря на предостережения американского лидера Дональда Трампа. По информации The New York Times, в энергетической стратегии страны не произошло изменений, и власти не выдавали нефтяным компаниям указаний по сокращению закупок сырья из России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Требование главы Белого дома Дональда Трампа прекратить импорт российской нефти может привести к многомиллиардным финансовым потерям для Индии. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. «Если предположить, что скидка в 5 долларов за баррель сократится при поставках 1,8 млн баррелей в сутки, расходы Индии на импорт могут увеличиться до 11 млрд долларов в год. Но убытки могут оказаться еще выше, если мировые цены вырастут из-за сокращения поставок российской нефти», — говорится в материале агентства. По данным издания, Индия сумела эффективно перестроить свою нефтеперерабатывающую отрасль и наладить экспорт российской нефти в другие государства, что позволило индийским компаниям достичь рекордных показателей прибыли. Bloomberg также пишет, что доля российской нефти в общем объеме потребления сырья в стране составляет от 35% до 40%. Более доступная стоимость российской нефти позволяет Индии снижать совокупные затраты на импорт энергоносителей, поддерживать стабильный уровень розничных цен на топливо, а также сдерживать рост инфляции. Ранее агентство Bloomberg выпустило материал, в котором упомянуло, что индийские власти не выдавали распоряжений государственным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) о приостановке закупок российской нефти. Также стало известно, что Индия планирует поддерживать текущий уровень импорта российской нефти, несмотря на предостережения американского лидера Дональда Трампа. По информации The New York Times, в энергетической стратегии страны не произошло изменений, и власти не выдавали нефтяным компаниям указаний по сокращению закупок сырья из России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...