Губернатор ХМАО дал установки мэру, как нужно работать с молодежью. Видео

Губернатор ХМАО поручил мэру Мегиона привлечь молодежь к проектированию парка
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Губернатор ХМАО поручил мэру Мегиона привлечь молодежь к проектированию парка
Губернатор ХМАО поручил мэру Мегиона привлечь молодежь к проектированию парка Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время визита в Мегион поручил мэру Алексею Петриченко привлечь молодежь к проектированию нового общественного пространства. Речь идет о будущем молодежном парке, сообщает корреспондент URA.RU.

«Получается, видите, опять строите молодежный парк, а завтра скажут: „Это не то, это не то. Это убрали зря“. Поэтому давайте прежде чем строить парк, спросим у молодежи, что там должно быть», — обозначил свою позицию Кухарук во время объезда ключевых строек города вместе с мэром.

Петриченко получил задание организовать публичные обсуждения с участием активных горожан и профильных экспертов. «Давайте зафиксируем это как поручение главе, чтобы он пригласил всех на публичное обсуждение наполнения молодежного парка», — добавил губернатор.

Ранее URA.RY писало, что в ходе визита в Мегион Руслан Кухарук уже проверил ход работ на ключевых социальных объектах, включая школу №4 и детский больничный комплекс, а также поставил задачу завершить их ремонт к 1 сентября. Кроме того, в городе реализуются проекты по обновлению коммунальных сетей и созданию новых общественных пространств, таких как воркаут-зона и велодорожки у памятника Первопроходцам.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во время визита в Мегион поручил мэру Алексею Петриченко привлечь молодежь к проектированию нового общественного пространства. Речь идет о будущем молодежном парке, сообщает корреспондент URA.RU. «Получается, видите, опять строите молодежный парк, а завтра скажут: „Это не то, это не то. Это убрали зря“. Поэтому давайте прежде чем строить парк, спросим у молодежи, что там должно быть», — обозначил свою позицию Кухарук во время объезда ключевых строек города вместе с мэром. Петриченко получил задание организовать публичные обсуждения с участием активных горожан и профильных экспертов. «Давайте зафиксируем это как поручение главе, чтобы он пригласил всех на публичное обсуждение наполнения молодежного парка», — добавил губернатор. Ранее URA.RY писало, что в ходе визита в Мегион Руслан Кухарук уже проверил ход работ на ключевых социальных объектах, включая школу №4 и детский больничный комплекс, а также поставил задачу завершить их ремонт к 1 сентября. Кроме того, в городе реализуются проекты по обновлению коммунальных сетей и созданию новых общественных пространств, таких как воркаут-зона и велодорожки у памятника Первопроходцам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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