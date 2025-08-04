Reuters: Индия стала закупать нефть в США после угроз Трампа

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Индия после угроз Трампа стала закупать нефть из США
Индия после угроз Трампа стала закупать нефть из США Фото:

Индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp (IOC) заключил сделку на приобретение семи миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в сентябре. Поставки будут осуществляться из США, Канады и стран Ближнего Востока по итогам проведенного тендера. Об этом сообщает Reuters.

«IOC купила 4,5 миллиона баррелей американской нефти, 500 000 баррелей канадской Western Canadian Select (WCS) и 2 миллиона баррелей нефти Das, добытых в Абу-Даби», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что Индия, занимающая третье место в мире по объемам импорта нефти, выступает крупнейшим покупателем морской российской нефти.

Ранее в Белом доме обвиняли Индию в финансовой поддержке конфликта на территории Украины. Кроме того, президент США Дональд Трамп угрожал введением пошлин и санкций против Бразилии и Индии, которая приобретает российские энергоносители. После скандальных высказываний сообщалось, что эти страны не намерены отказываться от закупок российской нефти.

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Индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp (IOC) заключил сделку на приобретение семи миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в сентябре. Поставки будут осуществляться из США, Канады и стран Ближнего Востока по итогам проведенного тендера. Об этом сообщает Reuters. «IOC купила 4,5 миллиона баррелей американской нефти, 500 000 баррелей канадской Western Canadian Select (WCS) и 2 миллиона баррелей нефти Das, добытых в Абу-Даби», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что Индия, занимающая третье место в мире по объемам импорта нефти, выступает крупнейшим покупателем морской российской нефти. Ранее в Белом доме обвиняли Индию в финансовой поддержке конфликта на территории Украины. Кроме того, президент США Дональд Трамп угрожал введением пошлин и санкций против Бразилии и Индии, которая приобретает российские энергоносители. После скандальных высказываний сообщалось, что эти страны не намерены отказываться от закупок российской нефти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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