Reuters: Индия стала закупать нефть в США после угроз Трампа

Индийский нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp (IOC) заключил сделку на приобретение семи миллионов баррелей сырой нефти с поставкой в сентябре. Поставки будут осуществляться из США, Канады и стран Ближнего Востока по итогам проведенного тендера. Об этом сообщает Reuters.
«IOC купила 4,5 миллиона баррелей американской нефти, 500 000 баррелей канадской Western Canadian Select (WCS) и 2 миллиона баррелей нефти Das, добытых в Абу-Даби», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что Индия, занимающая третье место в мире по объемам импорта нефти, выступает крупнейшим покупателем морской российской нефти.
Ранее в Белом доме обвиняли Индию в финансовой поддержке конфликта на территории Украины. Кроме того, президент США Дональд Трамп угрожал введением пошлин и санкций против Бразилии и Индии, которая приобретает российские энергоносители. После скандальных высказываний сообщалось, что эти страны не намерены отказываться от закупок российской нефти.
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