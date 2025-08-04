В Сургуте мужчины подрались возле ТЦ из-за букета цветов

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В Сургуте мужчины устроили драку из-за букета цветов
В Сургуте мужчины устроили драку из-за букета цветов Фото:

В Сургуте возле торгового центра «Росич» произошел конфликт между двумя мужчинами, переросший в драку. Поводом стал букет цветов, который оба хотели приобрести. Информацию подтвердили в УМВД по ХМАО.

«Инцидент произошел возле ТЦ „Росич“. Один из мужчин купил букет, который приглянулся другому. Между ними возник словесный конфликт, перешедший в потасовку», — сообщает «Вестник Сургутского района».

В пресс-службе окружного УМВД уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются личности участников конфликта.

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В Сургуте возле торгового центра «Росич» произошел конфликт между двумя мужчинами, переросший в драку. Поводом стал букет цветов, который оба хотели приобрести. Информацию подтвердили в УМВД по ХМАО. «Инцидент произошел возле ТЦ „Росич“. Один из мужчин купил букет, который приглянулся другому. Между ними возник словесный конфликт, перешедший в потасовку», — сообщает «Вестник Сургутского района». В пресс-службе окружного УМВД уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются личности участников конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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