В Сургуте мужчины подрались возле ТЦ из-за букета цветов

В Сургуте мужчины устроили драку из-за букета цветов
В Сургуте возле торгового центра «Росич» произошел конфликт между двумя мужчинами, переросший в драку. Поводом стал букет цветов, который оба хотели приобрести. Информацию подтвердили в УМВД по ХМАО.
«Инцидент произошел возле ТЦ „Росич“. Один из мужчин купил букет, который приглянулся другому. Между ними возник словесный конфликт, перешедший в потасовку», — сообщает «Вестник Сургутского района».
В пресс-службе окружного УМВД уточнили, что по факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются личности участников конфликта.
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