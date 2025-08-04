Трамп поставил ультиматум крупнейшему потребителю российской нефти

CNBC: Индия не будет портить отношения с США из-за российской нефти
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индийцы находятся в замешательстве из-за угроз Трампа
Индийцы находятся в замешательстве из-за угроз Трампа Фото:

Индия, являющаяся крупнейшим потребителем российской нефти, столкнулась с необходимостью сделать непростой выбор между сохранением импорта углеводородов из России и риском осложнения отношений с США. Об этом сообщает CNBC.

«Индийцы пребывают в замешательстве», — заявил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group, в программе «Squawk Box Asia» Боб Макналли. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал существенно поднять пошлины для Индии из-за «перепродажи» российской нефти.

Эксперты отмечают, что на данный момент Нью-Дели не намерен отказываться от закупок российской нефти. По информации источников в индийском правительстве, не планируется внесение изменений в существующие долгосрочные соглашения с российскими поставщиками. Кроме того, индийские власти подчеркнули, что продолжающийся импорт российской нефти способствует стабилизации мировых цен на энергоресурсы, предотвращая их рост до 130 долларов за баррель.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Индия, являющаяся крупнейшим потребителем российской нефти, столкнулась с необходимостью сделать непростой выбор между сохранением импорта углеводородов из России и риском осложнения отношений с США. Об этом сообщает CNBC. «Индийцы пребывают в замешательстве», — заявил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group, в программе «Squawk Box Asia» Боб Макналли. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал существенно поднять пошлины для Индии из-за «перепродажи» российской нефти. Эксперты отмечают, что на данный момент Нью-Дели не намерен отказываться от закупок российской нефти. По информации источников в индийском правительстве, не планируется внесение изменений в существующие долгосрочные соглашения с российскими поставщиками. Кроме того, индийские власти подчеркнули, что продолжающийся импорт российской нефти способствует стабилизации мировых цен на энергоресурсы, предотвращая их рост до 130 долларов за баррель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...