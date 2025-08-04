Трамп поставил ультиматум крупнейшему потребителю российской нефти

Индия, являющаяся крупнейшим потребителем российской нефти, столкнулась с необходимостью сделать непростой выбор между сохранением импорта углеводородов из России и риском осложнения отношений с США. Об этом сообщает CNBC.
«Индийцы пребывают в замешательстве», — заявил президент консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group, в программе «Squawk Box Asia» Боб Макналли. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал существенно поднять пошлины для Индии из-за «перепродажи» российской нефти.
Эксперты отмечают, что на данный момент Нью-Дели не намерен отказываться от закупок российской нефти. По информации источников в индийском правительстве, не планируется внесение изменений в существующие долгосрочные соглашения с российскими поставщиками. Кроме того, индийские власти подчеркнули, что продолжающийся импорт российской нефти способствует стабилизации мировых цен на энергоресурсы, предотвращая их рост до 130 долларов за баррель.
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