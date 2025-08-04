Юрист раскрыл, когда россияне могут вернуть деньги за неработающий интернет

Россияне могут рассчитывать на перерасчет абонентской платы за интернет-услуги только в случаях, когда оператор не выполнил своих обязательств по заключенному договору. Однако, провайдер не несет ответственности за отключение интернета при форс-мажорных обстоятельствах. Об этом URA.RU сообщил юрист Антон Габович, отметив, что в любом случае порядок возмещения или невозмещения абонентской платы определяется договором.
«Во-первых, нужно смотреть договор, который заключается между гражданином и той организацией, которая предоставляет услуги по доступу в интернет, и смотреть пункты, которые там есть в случае ограничения интернета. Да, у нас есть по общему правилу такие форс-мажорные обстоятельства, которые не зависят от воли сторон. Допустим, погодные условия, боевые действия — ответственность исключается. А есть [в договоре] пункты, которые прямо указывают на то, что, если операторы не выполняют своих условий, это может являться основанием для снижения абонентской платы или для других изменений в условиях договора», — рассказал Габович корреспонденту агентства.
Отмечается, что обычно в договоре между абонентом и оператором предусматривается пункт, освобождающий первого от ответственности при невыполнении его обязательств из-за форс-мажоров. Так, например, если перебои вызваны мерами по обеспечению безопасности — такими как ограничение доступа к сети по инициативе госорганов или из-за работы систем ПВО — то провайдер при предоставлении доказательств ответственности не несет. Однако, если качество соединения ухудшилось из-за неисправности оборудования или проблем на линиях связи, которые оператор обязан устранить, то абонент вправе рассчитывать на перерасчет оплаты. «В практике такое встречается, допустим, условно говоря, если 1 000 рублей платите, а полмесяца интернета не было, то [при перерасчете нужно будет заплатить] 500 рублей», — уточнил Антон Габович.
При этом, в первую очередь, юрист порекомендовал россиянам внимательно изучать условия договора с интернет-оператором. Как правило, в документе фиксируются права и обязанности сторон, условия предоставления оборудования и доступа к сети, а также порядок оплаты услуг. Особое внимание следует уделять пунктам о неисполнении обязательств вследствие непредвиденных обстоятельств.
В последнее время в отдельных субъектах России наблюдается массовое снижение скорости и качества мобильного интернета. Это связано с мерами по обеспечению безопасности в условиях угрозы атак беспилотников. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял ранее о вероятности временного перевода сетей в ряде территорий с формата 4G на 2G. Также и самарский глава Вячеслав Федорищев отмечал, что в регионе рассматриваются аналогичные ограничения.
Власти Нижегородской области заявили, что в регионе периодически уменьшается мощность сигнала станций сотовой связи. Эта мера направлена на предотвращение использования ВСУ сотовой инфраструктуры для навигации дронов. Помимо прочего, министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов сообщил, что ограничения мобильной связи и отключение интернета не планируются заранее.
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