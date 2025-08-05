В Иркутской области, в Нижнеудинске, группа школьниц жестоко избила свою одноклассницу. Видеозапись происшествия распространилась в региональных социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, что пострадавшая девочка лежит на земле, а другая подросток наносит ей удары. В это время третья участница снимает происходящее на телефон и комментирует происходящее: «Всем привет. Сегодня Яна отдыхает, ее немножко побили», — говорится в описании к видео. Его публикует telegram-канал «Новости Иркутска». По данным источника, родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы с заявлением о случившемся.
Ранее подобный инцидент произошел в Екатеринбурге 1 августа. Тогда в микрорайоне Вторчермет толпа подростков избила 11-летнюю девочку. По данным прокуратуры, группа подростков окружила девочку, после чего 12-летняя школьница нанесла ей телесные повреждения. Состояние пострадавшей неизвестно.
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