В Екатеринбурге толпа подростков забила 11-летнюю школьницу

В Екатеринбурге в одном из дворов микрорайона Вторчермет 1 августа толпа подростков, окружив 11-летнюю девочку, избила ее. Информацию, появившуюся в СМИ, проверяет прокуратура, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Согласно публикации СМИ, 1 августа девочку во дворе дома в микрорайоне Вторчермет Чкаловского района Екатеринбурга окружила группа подростков, после чего 12-летняя девочка нанесла 11-летней школьнице телесные повреждения», — пояснили там. Состояние пострадавшей не уточняется.
По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки также находится на контроле у сотрудников прокуратуры.
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