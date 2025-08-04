В Екатеринбурге толпа подростков забила 11-летнюю школьницу

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Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет
Инцидент произошел в микрорайоне Вторчермет Фото:

В Екатеринбурге в одном из дворов микрорайона Вторчермет 1 августа толпа подростков, окружив 11-летнюю девочку, избила ее. Информацию, появившуюся в СМИ, проверяет прокуратура, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Согласно публикации СМИ, 1 августа девочку во дворе дома в микрорайоне Вторчермет Чкаловского района Екатеринбурга окружила группа подростков, после чего 12-летняя девочка нанесла 11-летней школьнице телесные повреждения», — пояснили там. Состояние пострадавшей не уточняется.

По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки также находится на контроле у сотрудников прокуратуры.

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В Екатеринбурге в одном из дворов микрорайона Вторчермет 1 августа толпа подростков, окружив 11-летнюю девочку, избила ее. Информацию, появившуюся в СМИ, проверяет прокуратура, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. «Согласно публикации СМИ, 1 августа девочку во дворе дома в микрорайоне Вторчермет Чкаловского района Екатеринбурга окружила группа подростков, после чего 12-летняя девочка нанесла 11-летней школьнице телесные повреждения», — пояснили там. Состояние пострадавшей не уточняется. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Проведение доследственной проверки также находится на контроле у сотрудников прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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