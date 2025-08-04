Общество Громкий процесс о ликвидации фонда экс-мэра Ройзмана* закрыли в Екатеринбурге 05 августа 2025 в 10:29 Размер текста - 17 + В апреле 2025 года суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Фонд Ройзмана* требуют ликвидировать Свердловский областной суд принял решение о закрытии процесса, связанного с ликвидацией благотворительной организации, основанной бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ). Причиной такого шага стало наличие в материалах дела информации, касающейся несовершеннолетних, которым фонд оказывал помощь, передает журналист URA.RU. «Несмотря на ходатайства директора „Фонда Ройзмана*“ и его представителей о проведении открытого слушания, суд счел необходимым обеспечить конфиденциальность данных. На заседании присутствовал отец Миши Бахтина, ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией, которому фонд также оказывал поддержку», — отметил корреспондент агентства. В конце прошлого года Минюст и правоохранительные органы провели проверку деятельности «Фонда Ройзмана». В результате было установлено, что около 4,5 млн рублей были потрачены не по целевому назначению. В апреле текущего года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда. Подробнее о противостоянии, — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловский областной суд принял решение о закрытии процесса, связанного с ликвидацией благотворительной организации, основанной бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ). Причиной такого шага стало наличие в материалах дела информации, касающейся несовершеннолетних, которым фонд оказывал помощь, передает журналист URA.RU. «Несмотря на ходатайства директора „Фонда Ройзмана*“ и его представителей о проведении открытого слушания, суд счел необходимым обеспечить конфиденциальность данных. На заседании присутствовал отец Миши Бахтина, ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией, которому фонд также оказывал поддержку», — отметил корреспондент агентства. В конце прошлого года Минюст и правоохранительные органы провели проверку деятельности «Фонда Ройзмана». В результате было установлено, что около 4,5 млн рублей были потрачены не по целевому назначению. В апреле текущего года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда. Подробнее о противостоянии, — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям