04 августа 2025

Громкий процесс о ликвидации фонда экс-мэра Ройзмана* закрыли в Екатеринбурге

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Судебное разбирательство по Фонду Ройзмана. Екатеринбург, судья, суд, судебное дело
В апреле 2025 года суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда Фото:
новость из сюжета
Фонд Ройзмана* требуют ликвидировать

Свердловский областной суд принял решение о закрытии процесса, связанного с ликвидацией благотворительной организации, основанной бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ). Причиной такого шага стало наличие в материалах дела информации, касающейся несовершеннолетних, которым фонд оказывал помощь, передает журналист URA.RU.

«Несмотря на ходатайства директора „Фонда Ройзмана*“ и его представителей о проведении открытого слушания, суд счел необходимым обеспечить конфиденциальность данных. На заседании присутствовал отец Миши Бахтина, ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией, которому фонд также оказывал поддержку», — отметил корреспондент агентства.

В конце прошлого года Минюст и правоохранительные органы провели проверку деятельности «Фонда Ройзмана». В результате было установлено, что около 4,5 млн рублей были потрачены не по целевому назначению. В апреле текущего года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда. Подробнее о противостоянии, — в сюжете URA.RU.

*Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Свердловский областной суд принял решение о закрытии процесса, связанного с ликвидацией благотворительной организации, основанной бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (признан иноагентом в РФ). Причиной такого шага стало наличие в материалах дела информации, касающейся несовершеннолетних, которым фонд оказывал помощь, передает журналист URA.RU. «Несмотря на ходатайства директора „Фонда Ройзмана*“ и его представителей о проведении открытого слушания, суд счел необходимым обеспечить конфиденциальность данных. На заседании присутствовал отец Миши Бахтина, ребенка, страдающего спинальной мышечной атрофией, которому фонд также оказывал поддержку», — отметил корреспондент агентства. В конце прошлого года Минюст и правоохранительные органы провели проверку деятельности «Фонда Ройзмана». В результате было установлено, что около 4,5 млн рублей были потрачены не по целевому назначению. В апреле текущего года Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Минюста о ликвидации фонда. Подробнее о противостоянии, — в сюжете URA.RU. *Евгений Ройзман включен Министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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